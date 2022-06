“Saúde Tem Cura” (2022, Caliban), novo documentário em longa-metragem do cineasta Silvio Tendler sobre o Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) é apresentado em sessão especial com a presença do diretor, dia 7 de junho, às 20 horas, no cinema Estação Botafogo (RJ). A estreia nacional do documentário acontece no YouTube da Caliban, no dia 8 de junho.

Produzido com apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o documentário conta com entrevistas de usuários, profissionais da área da Saúde e representantes da sociedade civil. Uma volta ao tempo para entender o que era o Brasil antes do SUS, quando o acesso à saúde tinha um viés elitista, baseado em privilégios. “Saúde Tem Cura” retrata o passado e o presente, com diversos olhares para o futuro.

Realizado inteiramente durante a pandemia pela Covid-19, mas gestado desde os anos 1980, o filme deixa claro seu posicionamento como documento em absoluta defesa ao Sistema Único de Saúde – que traduz em depoimentos e estatísticas a potência do SUS, bem como as fragilidades decorrentes do subfinanciamento crônico, que impede o sistema de ser a proposta fraterna e eficiente desenhada na Constituição de 1988.

E falar das fragilidades é também buscar o SUS que é possível construir. Com depoimentos de nomes reconhecidos, bem como profissionais que fazem parte de vários segmentos do SUS, ativos nos dias de hoje, que atuam como Médicos, Agentes Comunitário de Saúde, nas UPAs ou Clínicas da Família. Também estão no debate a sociedade civil. Depoimentos e discussões com diferentes visões, para ir em busca do SUS do futuro.

Presente nos mais de cinco mil municípios, nas metrópoles e nas vilas mais remotas. Do atendimento básico ao complexo. Urgências e emergências, produção de vacinas e medicamentos, pesquisas, hospitais universitários, ações educativas, vigilância sanitária e epidemiológica. Ele é o único sistema do mundo que atende a mais de 190 milhões de pessoas gratuitamente. E 80% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS para qualquer atendimento de Saúde. Sendo o SUS o maior programa público de transplantes de órgãos do mundo, já que o sistema financia 95% dos procedimentos do país. Tudo isso é SUS.

“Saúde Tem Cura” mostra a força do SUS trinta anos depois da sua concepção, um sistema público, gratuito e universal, mesmo com o impacto do subfinanciamento.