As histórias de amor sempre fizeram sucesso nos cinemas, sobretudo nos anos de ouro de Hollywood. Entretanto, nos tempos atuais, o que conquista o público são as produções de TV menos romantizadas. Os casais problemáticos, com muitas idas e vindas nos relacionamentos, são a garantia de uma boa audiência. Alguns dos seriados de maior sucesso, como “Friends” e “Sex and the City”, se encaixam nesse quadro. Uma surpresa para quem acredita que esses programas são entretenimentos sem qualquer conteúdo.

Na história de “Sex on the City”, por exemplo, a personagem Carrie Bradshaw mostra as dificuldades que uma mulher com mais de 30 anos enfrenta nos Estados Unidos. A história se passa durante os anos 90, e tem como foco principal o relacionamento amoroso da protagonista vivida pela atriz Sarah Jessica Parker. Um sucesso com o público, justamente por mostrar essa história mais real, com personagens repletos de defeitos e longe das princesas de contos de fadas.

Um levantamento feito pelo site de roleta online Betway mostra que o relacionamento de Carrie com Mr. Big é problemático, por isso faz tanto sucesso com o público. O casal passa cerca de 25% da série afastados, contam com mais de seis idas e vindas no namoro. Até mesmo nas produções mais recentes, feitas pela HBO Max, os desafios e questionamentos desse relacionamento amoroso permanecem. O público mais que aprova isso, pois o casal Carrie e Mr. Big é o mais querido pelos fãs.

Até mesmo a sitcom Friends vai por esse caminho. Mesmo com o foco principal na comédia, o seriado de maior sucesso da TV também mostra os problemas de um relacionamento conturbado com Rachel e Ross. Esse clássico casal enfrenta várias idas e vindas, e passam menos de 2% da produção juntos. A diferença entre os dois é um dos maiores problemas, algo que foi exposto durante os 236 episódios produzidos. Ainda sim, o público é apaixonado por essa dupla.

Drama e relacionamento complicados

Esses dois exemplos comprovam que histórias reais estão chamando mais atenção do que romances idealizados. Recentemente, por exemplo, a mini-série “Scenes of a Marriage”, lançada em 2021, fez muito sucesso mostrando a vida cotidiana de um casal em crise. Os dois passam pelo famoso efeito ioiô, mostrando ao público algumas das dificuldades que existem em um casamento. O programa foi aclamado pela crítica, principalmente pelas atuações de Jessica Chastain e Oscar Isaac.

Durante 2005 e 2015, a mesma temática também teve força, inclusive em séries com muito foco em polêmicas. É o caso de “The OC”, que aparece na lista do Betway Insider como líder no quesito casal com mais idas e vindas. Estamos falando de Seth e Summer, vividos por Adam Brody e Rachel Bilson, respectivamente. O casal termina e volta 20 vezes durante o seriado, e enfrentam muitos problemas comuns. É claro que alguns momentos existem exageros, mas é uma história mais próxima do real que um casal sem problemas.

Outra série lembrada na lista é “Californication”, estrelada pelos atores David Duchovny e Natascha McElhone. Os dois vivem o casal Hank e Karen, que passam menos de 5% do seriado juntos. Eles somam cinco idas e vindas nas sete temporadas do programa, e também podem servir de exemplo para o que estamos falando. A realidade é o que mais chama a atenção na TV.

Cinema se adapta

Enquanto um lado do cinema aposta nas bilheterias dos filmes de super-heróis, a outra parte segue no mesmo caminho que as séries de TV. Um bom exemplo disso é “Marriage Story”, filme aclamado pela crítica por mostrar a realidade de um casamento em crise. Até mesmo o final da produção é digno de elogios, justamente por fugir do clichê de felizes para sempre.

Assim, os filmes e séries vão caminhando para mostrar a realidade cada vez mais. Aquele sonho de encontrar a alma gêmea e não viver nenhuma crise não existe mais, pois as pessoas querem ver a dificuldade que enfrentam também nos cinemas e nas TVs. Isso tem sido feito, e deve continuar assim pelos próximos anos. Os relacionamentos reais vão continuar garantindo audiência para os seriados, e podem também fazer o cinema reconquistar o público perdido para esses programas.