40 anos de “Eu, Christiane F., Drogada e Prostituída”

Em comemoração aos 40 anos da estreia do drama alemão “Eu, Christiane F., Drogada e Prostituída” (“Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo”), a A2 Filmes traz o polêmico filme da década de 80 novamente aos cinemas brasileiros com uma cópia remasterizada, no dia 28 de julho.

Com direção de Uli Edel (“Noites Violentas no Brooklyn” e “Corpo em Evidência”) e inspirado no livro de Kai Hermann e Horst Rieck, o filme se passa nos anos de 1970, em Berlim, onde uma adolescente começa a fazer uso de heroína. Tudo em sua vida começa a distorcer e lentamente desaparece à medida que ela faz amizade com um pequeno grupo de viciados e se apaixona por um viciado em drogas.

Retrato de uma geração, “Eu, Christiane F., Drogada e Prostituída” se tornou um filme cult e traz a participação especial do músico e ator David Bowie.