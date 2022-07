Alice Marcone participa de estudo de caso

O Cabíria Festival Audiovisual prorrogou as inscrições para suas atividades de workshop, palestra sobre curadoria feminista e dois estudos de caso. Até dia 27 de julho, os interessados podem se inscrever gratuitamente através do link https://linktr.ee/cabiria. As vagas são limitadas. O evento ocorre de 27 a 30 de julho, no Centro Cultural São Paulo, em São Paulo, e se estende online até 3 de agosto para todo o Brasil.

Os dois estudos de caso serão presenciais no Centro Cultural São Paulo a partir das 14h. No dia 28, em parceria com a TV Globo, a autora e roteirista Cleissa Regina Martins analisará a trajetória do projeto original do especial “Juntos a Magia Acontece”. O primeiro episódio (TV Globo, 2019) foi vencedor do Leão de Ouro, em Cannes 2021, e do prêmio El Ojo de Iberoamerica 2021; e o segundo episódio está indicado a Melhor Roteiro Original no Prêmio ABRA 2022. No dia 30, a atividade se volta para a série de ficção “Manhãs de Setembro” (Amazon) sob o olhar da roteirista Alice Marcone, que abordará o processo de desenvolvimento do produto, conceitos teóricos e questões relacionadas à ética da representatividade.

O workshop de Produção e Distribuição, também presencial, será realizado em parceria com a Elo Company e o Telecine, no dia 29, das 14h às 17h. A atividade é oferecida pelo Prêmio Selo ELAS Cabíria Telecine 2022 e tem foco em criadores e roteiristas. Trata-se de uma imersão em todo o funcionamento do mercado audiovisual brasileiro de produção de filmes. Dividido em três blocos, será ministrado por Paula Garcia, Head de Produção da Elo Company; Barbara Sturm, Diretora de Conteúdo da Elo Company, criadora e coordenadora do Selo ELAS; e Gabriel Cohen, executivo do time de Aquisição e Coproduções Nacionais do Telecine.

Em parceria com o Goethe-Institut Rio de Janeiro, o festival realiza a Mostra Foco Alemanha – um intercâmbio entre o Cabíria Festival e International Frauen Film Festival (IFFF) – e promove o encontro online Conversa sobre Curadoria Feminista, com a diretora artística do IFFF Maxa Zoller, no dia 1 de agosto, às 10h. Na ocasião, ela apresentará alguns dos principais marcos da programação cinematográfica feminista e abordará os filmes da Mostra Foco Alemanha.