Comédia “Um Dia Cinco Estrelas” inicia filmagens em Porto Alegre

Com produção da Paris Entretenimento e roteiro de Ricky Hiraoka e Cris Werson, o diretor Hsu Chien começou a filmar, em Porto Alegre, a comédia “Um Dia Cinco Estrelas”. O filme marca a estreia de Estevam Nabote como protagonista no cinema. Conhecido por participar do Porta dos Fundos e das sitcoms O Dono do Lar e Tô de Graça, Estevam tem como principais parceiras de cena as atrizes Aline Campos e Nany People, que também defende a primeira protagonista nas telonas.

O roteiro gira em torno do amor de Pedro Paulo, interpretado por Estevam Nabote, por seu carro, um Opala dos anos 70, apelidado de Mozão, que foi a única herança deixada por seu pai. No desenrolar da trama, o protagonista sofre um imprevisto doméstico e precisa recorrer à sua mãe, Dona Nilda, papel de Nany People, para arrumar dinheiro para consertar o teto de casa. Dona Nilda então dá ao filho todas as economias que vinha juntando para passar seu aniversário de 60 anos em Buenos Aires. Para pagar a dívida e viabilizar a tão sonhada viagem da mãe, Pedro decide começar a rodar como motorista de aplicativo.

O que parecia ser uma tarefa simples torna-se um grande problema, porque Pedro Paulo enfrenta várias situações inusitadas por conta dos passageiros pouco convencionais que ele atende. Entre eles, um casal de velhinhos que embarca para fugir após cometer um assalto; um cantor, que foi muito famoso no passado, que pede ajuda para fazer uma serenata e reconquistar a ex-mulher; uma grávida que entra em trabalho de parto durante a corrida e uma mulher rica que propõe que Pedro Paulo a auxilie a flagrar o marido, que ela desconfia ser infiel. A cada corrida, o carro fica mais destruído, mas devido à interação com os passageiros, Pedro Paulo passa a valorizar mais a sua própria família.

As filmagens do longa vão até 16 de agosto. Com grande elenco, o filme conta com nomes como Danielle Winits, Hugo Bonemer, Luciene Adami, Marcos Breda, Carol Nakamura, além do humorista Ed Gama.

“Um Dia Cinco Estrelas” é baseado em um argumento de Ricky Hiraoka, que assina o roteiro em parceria com Cris Wersom. A produção é da Paris Entretenimento, a direção de Hsu Chien e a distribuição da Paris Filmes.