A Editora Panini lança esse mês, no Brasil, o mangá “Diário de uma Cidade Litorânea”, título de Akimi Yoshida, mesma autora do mangá “Banana Fish”, que foi publicado na Monthly Flowers de 2006 a 2018, finalizado com nove volumes. O mangá venceu o 6º Prêmio Taisho Awards em 2013 e inspirou um filme live-action em 2015, dirigido por Hirokazu Kore-eda, que chegou ao Brasil com o nome de “Minha Irmã Mais Nova”, sendo um sucesso de crítica.

O mangá conta a história de Yoshino, a segunda de três irmãs, que, ao acordar no quarto de um homem, recebe a notícia da morte de seu pai. Ela não o vê há muito tempo por causa do divórcio de sua mãe, mas não fica comovida com a morte dele. A nova série de Akimi Yoshida, que retrata os laços familiares em Kamakura é infinitamente dolorosa e amável.

Diário de uma Cidade Litorânea

Tipo de publicação: Tankobon

Autora: Akimi Yoshida

Editora: Panini

Páginas: 194

Preço: R$ 34,90