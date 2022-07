© Suzanna Tierie

“Tudo Igual… SQN”, a primeira produção original nacional com o selo Disney+ Original Productions, estreou sua primeira temporada no Brasil em 25 de maio, seguido de estreia global em 20 de julho. A plataforma de streaming anunciou que a série foi renovada para a segunda temporada e que as gravações dos novos episódios já estão sendo finalizadas. Gabriella Saraivah retorna como Carol no papel principal e a história se passa a partir dos acontecimentos após o casamento de sua mãe Beth (Miá Mello).

Se na primeira temporada os personagens de “Tudo Igual… SQN” tiveram que lidar com perdão, culpa e arrependimentos para descobrir que não são mais crianças, agora terão que tomar decisões e compreender todas as perdas e ganhos desta fase da adolescência. Pela primeira vez, eles terão que pensar em relacionamentos, no amor, no valor da amizade e nas responsabilidades de seus atos que agora precisam assumir.

O elenco da série é formado por Gabriella Saraivah (“Carol”), Ana Jeckel (“Beta”), Duda Matte (“Trix”), Clara Buarque (“Amanda”), Guilhermina Libanio (“Pri”), Guthierry Sotero (“Bruno”), Ronald Sotto (“Bernardo”), Daniel Botelho (“Tomás”), Kiko Pissolato (“Carlos”) e Miá Mello (“Beth”), entre outros.

“Tudo Igual… SQN” é uma série original produzida pelo Disney+ Original Productions e realizada pela Cinefilm. Com direção geral de Juliana Vonlanten, direção de cena de Suzy Milstein e Caru Alves de Souza, a segunda temporada de “Tudo Igual…SQN” também é baseada no livro “Na Porta ao Lado”, da autora Luly Trigo, que assina o roteiro da série ao lado de André Rodrigues. A estreia está prevista para 2023, no Disney+.