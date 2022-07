"Marte Um", de Gabriel Martins

Por Maria do Rosário Caetano

A seleção de filmes brasileiros e ibero-americanos mostra que o Festival de Gramado fará de sua quinquagésima edição (de 12 a 20 de agosto) uma festa para entrar na história. Depois de duas edições on-line, o mais badalado dos festivais brasileiros vai fazer o que mais gosta — reunir astros em seu tapete vermelho.

Se estrelas como o português Joaquim Almeida, o chileno Alfredo Castro, a almodovariana Candela Peña, a espanhola Iciar Bolaín (de “Terra e Liberdade”, de Ken Loach), o catalão Sergí Lopez e o uruguaio Cesar Troncoso, por razões profissionais, não puderem estar presentes na Serra Gaúcha, eles estão garantidos na tela do Palácio dos Festivais com suas imagens, histórias e filmes. Todos como atores e atrizes e Bolaín como diretora de “A Boda de Rosa”.

O time de astros brasileiros será igualmente dos mais estelares. Como Gramado gosta: Matheus Nachtergaele, Paulo Niklos, Helena Ignez, Marcélia Cartaxo, Marco Ricca, Letícia Colin, Ângelo Antônio, Julia Dalavia, Cássia Kis, Chico Diaz, Antônio Pitanga, Johnny Massaro, Otávio Muller, Bárbara Paz, Tulio Starling e estrela black que os filmes mineiros, os de Contagem em especial, estão colocando no firmamento do cinema nacional – Rejane Faria (anotem esse nome em sua caderneta). E, in memoriam, Sérgio Mamberti, presente no elenco de “O Pastor e o Guerrilheiro”. Todos estes intérpretes estão nos elencos dos longas selecionados. E Gramado deve, ainda, como faz a cada ano, convidar nomes que ajudaram a construir sua fama ao longo das últimas cinco décadas.

Acabou a precariedade. Serão exibidos sete longas ficcionais brasileiros e sete longas ibero-americanos. E México, Espanha e Portugal voltam ao mapa gramadiano. Não estaremos reduzidos aos países vizinhos. A mostra ibero-americana foi revalorizada. Em breve saberemos quem vai fazer jus ao Kikito de Cristal, destinado a profissionais do audiovisual de fala hispânica.

Saberemos, também, dia 12 próximo, em solenidade no Rio de Janeiro, quais serão os documentários brasileiros selecionados para competição na categoria, aberta pelo festival gaúcho em seu ano 50. Os filmes serão exibidos no Canal Brasil. O vencedor será apresentado no Palácio dos Festivais na noite dos Kikitos, ou seja, 20 de agosto, dia de prêmios e encerramento da maratona fílmica. O troféu Eduardo Abelin será entregue ao cineasta Joel Zito Araújo. E o Prêmio Cidade de Gramado, à atriz Araci Esteves, a brechtiana Anahy de las Misiones.

Abaixo, a lista com os sete longas de ficção brasileiros, os sete ibero-americanos, os cinco longas gaúchos, os 14 curtas nacionais e 17 curtas rio-grandenses (que farão parte do Gauchão e concorrerão aos tradicionais Prêmio Assembleia Legislativa).

Longas-Metragens Brasileiros

. “A MÃE” (São Paulo – 90’), de Cristiano Burlan. Maria, uma mãe solo que vive na periferia de São Paulo, volta para casa à noite e não encontra seu filho adolescente. Depois de uma busca ininterrupta pela vizinhança, ela começa a ameaçar a tranquilidade dos traficantes locais que decidem contar que Valdo foi assassinado pela Polícia. Incrédula ela começa uma busca vertiginosa pela verdade. Com Marcelia Cartaxo, Helena Ignez, Mawusi Tullani, Henrique Zanoni, Dunstin Farias, Rubinho e Anna Carolina Marinho.

. “A PORTA AO LADO” (Rio de Janeiro – 113’), de Julia Rezende. Mari e Rafa vivem um relacionamento tradicional, estável e sem altos e baixos. O casamento segue tranquilo até o dia em que se muda para o apartamento ao ado o casal Isis e Fred. Os novos vizinhos vivem um relacionamento aberto, separam sexo de amor e decidiram não ter filhos. O encontro dos dois casais irá provocar desejos, dúvidas, inseguranças, mentiras e transformações nos quatro, fazendo com que cada um reavalie suas escolhas. Com Leticia Colin, Dan Ferreira, Bárbara Paz e Túlio Starling.

. “MARTE UM” (Minas Gerais – 115’), de Gabriel Martins. A família Martins mora na periferia de Contagem, Minas Gerais, e busca seguir seus sonhos num país que acaba de eleger como presidente um homem que representa o contrário de tudo que eles são. Um filme sobre sonhos e estrelas. Com Rejane Faria, Carlos Francisco, Camilla Damião e Cícero Lucas.

. “NOITES ALIENÍGENAS” | Acre – 80’), de Sérgio de Carvalho. Noites Alienígenas aborda a periferia da Amazônia urbana, as fronteiras entre cidade e floresta. A partir do realismo mágico, traz o impacto da chegada das facções criminosas do sudeste do Brasil à Amazônia. O filme fala de resistência, esperança e juventude. Com Gabriel Knoxx, Adanilo, Gleici Damasceno, Chico Diaz, Joana Gatis, Chica Arara, Bimi Huni Kuin, Duace, Jefferson Xavier e Kika Sena.

. “O CLUBE DOS ANJOS” (Rio de Janeiro – 98’), de Angelo Defanti. Uma confraria de velhos amigos vê os laços de amizade remendados num nababesco banquete proporcionado por um misterioso cozinheiro. Após a noite mágica de gula e alegria, porém, um deles amanhece morto. Teria sido envenenado? E, sobretudo, conseguirão resistir e não retornar para um novo jantar? Com Otávio Muller, Matheus Nachtergaele, Paulo Miklos, Marco Ricca, Augusto Madeira, André Abujamra, César Mello, Ângelo Antônio, António Capelo, Samuel de Assis.

. “O PASTOR E O GUERRILHEIRO” (Distrito Federal – 115’), de José Eduardo Belmonte. Na virada do milênio, Juliana, filha ilegítima de um coronel que comete suicídio, descobre que seu pai foi torturador durante a ditadura militar no Brasil. Com Johnny Massaro, César Mello, Julia Dalávia, Gabriela Correa, Ana Hartmann, William Costa, Cássia Kis e Sergio Mamberti.

. “TINNITUS (São Paulo – 107’), de Gregório Graziosi. Marina é uma atleta de saltos ornamentais. No auge de sua carreira, ela foi vítima de um grave acidente causado por uma terrível crise de zumbido. Alienada do esporte, Marina trabalha no Aquário Municipal, vestida de sereia. Joana De Verona, Indira Nascimento, Alli Willow e Antonio Pitanga.

Longas-Metragens Ibero-Americanos

. “9” (Uruguai, Argentina – 105’), de Martín Barrenechea e Nicolás Branca. Um jovem jogador de futebol bem-sucedido, que sofre com o assédio da mídia e a pressão que o cerca, procura escapar do inferno em que sua vida se tornou. Com Enzo Vogrincic, Rafael Spregelburd e Sofía Lara.

. “CUANDO OSCURECE” (Argentina, Uruguai – 77), de Néstor Mazzini. Flor pensa que está de férias com o pai, mas na realidade Pedro ele a está sequestrando, com medo de nunca mais vê-la. Quando Flor descobre a verdade, ela escapa. Erica, sua mãe, está desesperadamente procurando por ela. Com Cesar Troncoso, Andrea Carballo e Matilde Creimer Chiabrando.

. “EL CAMINO DE SOL” (México – 77’), de Claudia Sainte-Luce. Com apenas sete anos, o pequeno Christian é sequestrado na sua unidade habitacional. Depois de notar a indiferença e a lentidão da justiça para resolver seu caso, Sol começa uma busca frenética para recuperar seu filho. Com Anajosé Aldrete e Armando Hernández.

. “INMERSIÓN” (Chile, México, 72’), de Nicolas Postiglione. Ricardo, um pai de classe média, leva as duas filhas para a casa da família, junto ao lago, no sul do Chile. Um dia, em um iate, eles veem três jovens pescadores locais pedindo ajuda de outro navio afundando. Com Alfredo Castro, Consuelo Carreño, Michael Silva, Mariela Mignot e Alex Quevedo.

. “LA BODA DE ROSA” (Espanha, França – 80’), de Iciar Bollain. Rosa está prestes a completar 45 anos e percebe que sempre viveu para servir todos os outros. Então ela decide deixar tudo para trás, se casar e assumir o controle de sua vida e realizou seu sonho de abrir seu próprio negócio. Com Candela Peña, Nathalie Poza, Sergi López, Ramón Barea e Paula Usero.

. “LA PAMPA” (Peru, Chile, Espanha – 106), de Dorian Fernández Moris. Juan, ex-funcionário público, foge da justiça e da tragédia que o marcou por vida. Reina, uma adolescente, foge dos abusos sexuais e morais que sofre desde menina nos campos de exploração sexual de La Pampa, local controlado por máfias de mineração de ouro Unidos pelo destino partirão em busca da família de Reina em um território da Amazônia peruana sem autoridade, devastado pelo crime e pela ganância. – Com Mayella Lloclla, Luz Pinedo, Fernando Bacilio, Pamela Lloclla, Oscar Carrillo, Alaín Salinas, Sylvia Majo, Gonzalo Molina e Antonieta Pari.

. “O ÚLTIMO ANIMAL” (Portugal, Brasil – 109’) – De Leonel Vieira – Didi sonha melhorar de vida e está tentando sair da comunidade (a favela) onde cresceu, quando descobre que indiretamente está trabalhando para Casimiro Alves. Um imigrante português conhecido como Dr. Ciro, famoso chefão do jogo do bicho do Rio. O Sonho de Didi se transforma num pesadelo de violência, narcotráfico e corrupção na cidade maravilhosa. Com Joaquim de Almeida, Junior Vieira, Duran Fulton Brown, Alessandra Toussaint, Joe Renteria, Samuel Melo e Marcello Gonçalves.

Longas-Metragens Gaúchos

. “CASA VAZIA” (Santana do Livramento, Rivera – 78’), de Giovani Borba. De Raúl vive numa casa isolada na imensidão solitária dos campos do Pampa. Ele vaga pela escuridão das noites roubando gado. Ao retornar de mais uma madrugada, encontra sua casa vazia; sua mulher e filhos desapareceram. Com Hugo Noguera, Araci Esteves, Nelson Diniz, Robeto Oliveira, Lucas Daniel Soares Rodrigues, Mariton Alves Correa, Alexandre Accorssi, Liane Venturella, Viviane Velozo, Soila Mar Ribeiro do Prado e Jose Newton Canabarro.

. “CAMPO GRANDE É O CÉU” (Mostardas – 69’), de Bruna Giuliatti, Jhonatan Gomes e Sérgio Guidoux. Residentes de comunidades quilombolas no sul do Brasil lutam para manter viva a tradição de cantoria dos Ternos de Santos Padroeiros e outras heranças de seus ancestrais. Com Tatiane Lopes, Antonio Lopes de Matos, Maria Alzira Lopes da Rosa e Zé da Gaita.

. “DESPEDIDA” (Pelotas, Porto Alegre, Viamão – 91’), de Luciana Mazeto e Vinícius Lope. Durante o carnaval, Ana, uma menina de 11 anos, viaja ao interior do sul do Brasil para o funeral de sua avó. À noite, pela janela, ela vê o fantasma da avó entrando na floresta perto da casa da família. Quando Ana decide segui-la entre as árvores, descobre um mundo de fantasia e mistério. Com Anaís Grala Wegner, Patricia Soso, Ida Celina, Sandra Dani, Marielly da Cruz, Kiko Ferraz, Silvia Duarte, Clemente Viscaíno, Frederico Machado, Kauã Machado e Leo Maciel.

. “DOG NEVER RAISED – CACHORRO INÉDITO” (Porto Alegre, São Leopoldo – 71’), de Bruno de Oliveira. Um larápio de rua fica obcecado com a ideia de realizar um filme após invadir um apartamento cheio de DVDs. Com Bernardo Bordini, Marcos Brique, Flávio Isaac, Helga Barcellos e Georgia Barcellos.

. “5 CASAS” (Dom Pedrito – 75’), de Bruno Gularte Barreto. Em uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul há 5 casas e 5 histórias que se confundem em uma mesma. Uma velha professora lutando para manter sua casa de pé, um jovem que sofre agressões por se recusar a esconder sua natureza, uma freira sendo transferida da escola que regeu com punho de ferro por décadas, um velho capataz em uma fazenda mal assombrada e um menino cujos pais morreram 20 anos atrás e que é hoje o diretor que volta para buscar as memórias de sua infância perdida e dar voz a essas pessoas. Com Beatriz Paiva, Irmã Ana Abatti, Irmã Amélia Lain, Ivone Lermen, Maria Miranda, Maria Sinhorinha, Ricardo Nascimento e Rodier Mendes.

Curtas-Metragens Brasileiros

. “BENZEDEIRA” | Pará – 15’01. Direção: Pedro Olaia e San Marcelo. Sinopse: O curta imerge no universo da benzedeira Maria do Bairro que escolheu o silêncio para dividir a sabedoria que lhe foi confiada. Manoel Amorim, conhecido como Maria do Bairro, a bicha preta conhecedora de ervas e benzedor, se dedica à cura do corpo e da alma de quem a procura. Elenco: Maria do Bairro.

. “DEUS NÃO DEIXA” | Rio de Janeiro – 20’16. Direção: Marçal Vianna. Sinopse: Anos atrás, Miguel deixou de se apresentar como Mika Sapequinha: cortou os cabelos, largou as saias e criou uma nova versão para si. Frequentador da Igreja Evangélica, hoje enfrenta uma turbulenta jornada de autoconhecimento. Elenco: Luis Miguel Bispo, Lucas Fialho, Leandro Araújo, Mixcilany Bispo e Rosemary Félix.

. “FANTASMA NEON” | Rio de Janeiro – 20’00. Direção: Leonardo Martinelli. Sinopse: Um entregador de aplicativo sonha em ter uma moto. Disseram a ele que tudo seria como um filme musical. Elenco: Dennis Pinheiro e Silvero Pereira.

. “IMÃ DE GELADEIRA” | Sergipe – 19’55. Direção: Carolen Meneses e Sidjonathas Araújo. Sinopse: Depois que um casal de costureiros perde a sua geladeira, em decorrência de uma série de apagões no bairro, eles saem em busca de um novo eletrodoméstico. Numa loja de usados, uma geladeira parece oferecer risco. Mas só para pessoas negras. Elenco: Severo D’Acelino, Margot Oliveira, Ícaro Olavo, Solange Bocão e Joaquim Gael.

. “MAS EU NÃO SOU ALGUÉM” | São Paulo – 13’11. Direção: Gabriel Duarte e Daniel Eduardo. Sinopse: Em uma favela brasileira, uma criança de nove anos tenta entender a si mesma e o universo onde vive. Através de aventuras com seus amigos e parentes, Antônio vive as maravilhas e perigos do lugar onde nasceu. Elenco: Antonio Amaral, Victor Hugo Jesus e James Costa.

. “O ELEMENTO TINTA” | São Paulo – 09’29. Direção: Luiz Maudonnet e Iuri Salles. Sinopse: A morte de um pixador por covid-19, é o estopim para que um grupo de pixadores se unam em uma ação direta contra como o governo Bolsonaro vem gerindo o país durante a pandemia. Elenco: Felipe “Elementos” Nunes, Loucuras. B, Assassinos. Tgp, Aloprados.Fln, Dof, Doug, Duzer, Jts.R, Rbs e Vip.

. “O FIM DA IMAGEM” | Paraná – 14’58. Direção: Gil Baroni. Sinopse: A imagem entrou em crise existencial e está a assombrar a humanidade. Elenco: Talita Mendes, Gustavo Eckel, Greice Barros, Leticia Martin e Leticia Shiirakin.

. “O PATO” | Paraíba – 11’18. Direção: Antônio Galdino. Sinopse: Cida decide acabar com o ciclo de violência em sua casa e ser um exemplo para sua filha, Fia. Elenco: Norma Góes e Ana Júlia.

. “SERRÃO” | Minas Gerais – 18’36. Direção: Marcelo Lin. Sinopse: Um homem tenta recomeçar sua vida. Perto de tudo dar certo, ele perde seu olho. Elenco: Ice Band, Dj Vitin do Pc, Dona Lena e Érica Lucas.

. “SOCORRO” | Pará – 16’52. Direção: Susanna Lira. Sinopse: Um grito de socorro da líder comunitária Socorro do Burajuba, do município de Barcarena, no Pará, considerado como uma “zona de sacrifício” ambiental e social.

. “ÚLTIMO DOMINGO” | Rio de Janeiro – 17’07. Direção: Joana Claude e Renan Barbosa Brandão. Sinopse: A madrugada apresenta-se estranha, com prenúncio de mudança. Na manhã seguinte, Maria recebe uma visita misteriosa que deixa José perturbado e a levará a ressignificar seu próprio destino. Livremente inspirado em trecho da obra “O Evangelho Segundo Jesus Cristo” de José Saramago. Elenco: Jéssica Ellen , Edilson Silva , Tonico Pereira , Everaldo Pontes, Ravel Andrade, Gunnar Borges e Nilson Carlos Estevão.

. “UM TEMPO PRA MIM” | Rio Grande do Sul – 20’59. Direção: Paola Mallmann. Sinopse: Florência fica menstruada pela primeira vez no mesmo dia em que ocorre um eclipse da Lua. Ela é criada pela avó e segue a rotina e os costumes de sua tradição mbya guarani. Recolhida do convívio social, Florência vive uma transformação. Elenco: Juliana Almeida Timoteo, Elza Chamorro Benite, Clarice Oliveira Benite,Sebastião Mendez Gonçalves, Patricia Ferreira, Cipriana Ramires Almeida e Fernanda Minetto de Almeida.

. “SOLITUDE” | Amapá – 13’20. Direção: Tami Martins e Aron Miranda. Sinopse: Na Amazônia, Sol encara a solidão e carência depois do término de uma relação abusiva, enquanto que no Deserto do Atacama uma Sombra busca independência porém começa a desaparecer lentamente. Elenco: Arnon Vicente, Arthur Delgado, Gizandro Santos, Joyce Nagamura, Kleston Marques, Maria Luiza Baganha, Otoniel Oliveira, Paula Lobato Pontes, Luís Henrique Martins, Thalyne Tenório, André Novo, Beatriz Belo, Cynthia Liz Jamani, Luiz Henrique Martins, Gabriel Maciel, Genilson Cardoso, João Lima e Raquel Teixeira.

. “TEKOHA” | São Paulo – 14’15. Direção: Carlos Adriano. Sinopse: Em 6 de setembro de 2021, seguranças privados de fazendeiros queimaram uma casa de família Guarani Kaiowá no Tekoha Ava’te (Dourados, Mato Grosso do Sul): a ação foi filmada (um plano de 02 minutos 52 segundos) pelos próprios indígenas. Em 29 de dezembro de 2021, membros de uma igreja pentecostal queimaram uma casa de reza Guarani Kaiowá, no Tekoha Itay Ka’Agwyrusu (Douradina, Mato Grosso do Sul): também filmada (um plano de 51 segundos). Três cantos Guarani Kaiowá (Ñengary, canto-reza), do Cacique Getúlio, foram traduzidos para este filme por Douglas Diegues em colaboração com Dani Guarani Kaiowá e Gregorio Gómez Centurión. Para os Guarani Kaiowá, Tekoha é a definição de terra indígena, território étnico e vital dos povos originários do Brasil – um lugar onde se é.

Curtas-Metragens Gaúchos

. “A DIFERENÇA ENTRE MONGÓIS E MONGOLOIDE” | Porto Alegre, Canoas – 04’41. Direção: Jonatas Rubert — Alguns seres humanos nascem com um conjunto de características que chamam de síndrome de Down. Um disco voador, os dinossauros e as cegonhas nos ajudam a tentar entender qual a diferença de ter a síndrome ou não. Elenco: Tiago Rubert, Cleber Puntel e Jonatas Rubert.

. “APENAS PARA REGISTRO” | Porto Alegre – 15’19. Direção: Valentina Ritter Hickmann — Apenas Para Registro é um curta experimental feito a partir de filmagens em VHS de Sergio, que tinha o costume de gravar momentos em família e registros pessoais. Valentina traz uma nova visão para esse material, mesclando diferentes fases da vida de sua família de forma sensível e nostálgica. Elenco: Sergio Hickmann, Margit Ritter, Camila Ritter Hickmann, Eliana Ritter, Sandra Ritter, Ilse Ritter, Aury Ritter e Valentina Ritter Hickmann.

. “DRAPO A” | Encantado – 18’40. Direção: Alix Georges e Henrique Lahude — A revolução haitiana de 1804 ecoa na pequena cidade de Encantado, interior do Rio Grande do Sul. Cantos ancestrais e da diáspora são evocados para enfrentar a colônia, seus representantes e suas leis.Elenco: B-Wade, Clao Brigile, Mireille Brigile e Alix Georges.

. “FAGULHA” | Porto Alegre – 07’58. Direção: Jéssica Menzel e Jp Siliprandi — O fogo nasce, transforma-se durante o percurso e reencontra a sua primeira face.

. “JOHANN E OS ÍMÃS DE GELADEIRA” | Porto Alegre – 14’20. Direção: Giordano Gio — Johann tem uma história para dividir com Matias. Matias tem muito a dizer para Johann. Mas entre eles, há mágica, ruídos, estrelas e ímãs de geladeira. Elenco: João Pedro Prates, Pedro Tergolina, Rodolfo Ruscheinsky e Cristian Verardi.

. “O ABRAÇO” | Porto Alegre – 17’36. Direção: Gabriel Motta — Uma caçada entre pai e filho carrega o peso de uma tradição familiar. Sua intrusão na floresta perturba o equilíbrio do lugar e desperta a força oculta que o protege. Elenco: Raul Ionescu, Zsolt Trill, Athina Papadimitriu e Nóra Trokán.

. “MADRUGADA” | Rio Grande, Pelotas – 19’09. Direção: Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza —Trabalhadores arriscam suas vidas invadindo trens em movimento para recolher restos de grãos e revendê-los. Madrugada transpõe em filme essas noites de trabalho sem fim em que corpos desaparecem, engolidos pela paisagem industrial do porto de Rio Grande e pela crise econômica brasileira. Elenco: Daniel Guimarães, Anderson Soninho, Leco, Canhoto, Alemão, Jean e Tando.

. “MBY’A NHENDU” | Porto Alegre, Maquiné e Camaquã – 18’20”. Direção: Gerson Karaí Gomes — Documentário sobre o universo musical Mbyá Guarani, etnia do Sul do Brasil. O filme explora as sonoridades e reflexões sobre religiosidade, política e meio ambiente que estão presentes nas músicas dos Mbyá.Elenco: José Wera, Cristiano Kuaray, João Baptista de Souza e Claudia de Souza.

. “MORA” | Porto Alegre – 10’51. Direção: Sissi Betina Venturin — Numa ilha, um encontro de amor entre duas mulheres irá transformar a realidade de uma delas no retorno à cidade. Separadas pela distância, o tempo ganha novos sentidos. Na solidão do apartamento, sonhos se misturam com memórias e sentimentos, no desejo de regressar ao seu destino, que mora no mar. Elenco: Kalisy Cabeda e Sissi Betina Venturin.

. “NAÇÃO PRETA DO SUL – O CURTA” | Porto Alegre – 24’59. Direção: Nando Ramoz e Gabriela BarenhoSinopse: Por muito tempo, a historiografia oficial relativizou a presença do povo negro e até mesmo o processo de escravização no Rio Grande do Sul. Oriundo da minissérie “Nação Preta do Sul – pela valorização da cultura”, o curta, reúne os melhores momentos da obra que percorreu sete cidades do RS e foi buscar as influências e a importância da cultura negra para a construção e o desenvolvimento do Estado, na voz desses agentes transformadores.

. “NÓS QUE FAZEMOS GIRAR” | Porto Alegre – 20’11. Direção: Lucas Furtado — Em meio ao caos urbano e à pandemia de Covid-19, cinco entregadores lutam para sobreviver e encontrar seu lugar no mundo. Elenco: Marcelo Felipe Corrêa, Luana Dröse Belmiro, Henrique Dias Fernandes, Gardeni Magali de Oliveira Rosa e Fernando Fontoura.

. “OLHO POR MIM” | Porto Alegre – 11’36. Direção: Marcos Contreras — Duas famílias, dois caminhos, duas opções. Se cruzam no desejo de algo que precisam. Um vazio hedonista de um futuro incerto. “Olho por mim” apresenta um recorte de uma sociedade que reflete as suas diferenças e desigualdades num sutil, sensível e próximo olhar sobre as desigualdades e suas barganhas. Elenco: Gabriela Spineli, Israel Michelotti, Luiza Weidlich Waichel, Martina Pilau, Pâmela Manica, Pedro Valério Gallo e Áurea Baptista.

. “PERFECTION” | Gravataí – 14’54. Direção: Guilherme G. Pacheco — Jeison, entregador de App e artista marginalizado, bate a cabeça ao ser flagrado pixando a porta de um cliente que recusa pagar a taxa de entrega e se torna dependente de uma bolsa de soro. Entregas a fazer, tinta para comprar. Pressão artística mescla ao punho capitalista em um ciclo vicioso. Elenco: Gerpes Jeison dos Santos, Kauê Santos, Fabiane Aparecida Schein Lopes, Bruno Krieger, Tarsila Beretta, Isadora Quadros, Rafael Jukoski e Guilherme G. Pacheco.

. “POSSA PODER” | Porto Alegre – 19’13. Direção: Victor Di Marco e Márcio Picoli — Em uma noite, Lucas, Luiza e Bia relembram as dores e as delícias de serem quem são. Elenco: Victor Di Marco, Jéssica Teixeira e Valéria Barcellos.

. “SINAL DE ALERTA LORY F” | Porto Alegre – 18’53. Direção: Fredericco Restori — O filme conta de forma poética e experimental a intensa vida da baixista e compositora Lory Finocchiaro, que nos anos 90, em Porto Alegre, se firmou como uma rockeira à frente do seu tempo. Como vários expoentes dos anos 90, acabou sendo vítima da Aids e faleceu antes de finalizar seu único disco. Elenco: Deborah Finocchiaro, Laura Finocchiaro, Charles Finocchiaro, Cléria Finocchiaro, Ricardo Bolsoi, Cida Pimentel, Castor Daudt e King Jim.

. “SINTOMÁTICO” | Porto Alegre – 04’05. Direção: Marina Pessato — A opressão é herdada?Elenco: Marina Pessato.

. “TUDO PERMANECE EM CONSTANTE MOVIMENTO” | Porto Alegre – 07’01. Direção: Cristine de Bem e Canto — Documentário realizado por Cristine de Bem e Canto em que a fotografia participa do encontro do corpo de Iberê Camargo com o corpo de sua pintura durante a criação de guaches das séries:“Andando contra o vento”, 1993, “O homem da flor na boca – um ato de amor à vida”, 1992, e a pintura “Tudo te é falso e inútil V”, 1993. — Iberê Camargo e Maria Coussirat Camargo.