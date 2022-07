Nos dias 19 e 20 de julho, às 20h30, o Cinema do IMS Paulista apresenta “Pobre Pete” (1929), último filme mudo dirigido pelo cineasta Alfred Hitchcock. As duas sessões contarão com trilha sonora ao vivo executada pelo grupo Música de Selvagem.

“Pobre Pete” (“The Manxman”, já distribuído no Brasil com os títulos “O Ilhéu” e “Entre a Lei e o Coração”) é uma adaptação do romance homônimo (1894) do escritor britânico Hall Caine (1853-1931). A história se passa em uma pequena comunidade de pescadores, onde dois amigos de infância, que tomam caminhos bem diferentes, apaixonam-se pela mesma mulher.

Em diálogo com a narrativa do filme, a performance do Música de Selvagem será baseada na improvisação coletiva, guiada por indicações de tempo e intensidade, alternando diferentes formações instrumentais – solos, duos, trios e quarteto. Nas apresentações no IMS, a formação do grupo será composta por Guilherme Marques (percussão e direção musical), Inés Terra (voz), Julia Teles (teremim) e Marcelo Cabral (baixo acústico).

Com valor de RS 20 (inteira) e 10 (meia), os ingressos para as sessões já estão à venda no site Sympla. Também poderão ser adquiridos na bilheteria do IMS Paulista no dia de cada exibição.

Sessões especiais do filme “Pobre Pete”, com trilha ao vivo

Data: 19 e 20 de julho, às 20h30

Local:Cineteatro – 3º andar – IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424 – São Paulo – 11 2842-9120

Ingressos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia – vendas antecipadas já disponíveis no site Sympla ou, no dia do evento, na bilheteria do IMS Paulista, a partir das 12h