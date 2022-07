Plataforma Screenwriter Online oferece 20 bolsas gratuitas ao público de baixa renda

A Masterclass de Férias – Roteiro de filmes e séries para iniciantes, da plataforma Screenwriter Online, está com inscrições abertas para turma ao vivo e online. Os alunos terão uma introdução ao universo da teoria da narrativa para criar histórias e desenvolver personagens de filmes e séries, com estudo de obras de sucesso, explorando suas estruturas a partir de sete esquemas teóricos, que vão elucidar os principais pontos na criação de seus roteiros.

As aulas serão ministradas por Hermes Leal, Mestre e Doutor pela USP em teoria da narrativa, do roteiro e da ficção, com sua tese publicada no livro “As Paixões na Narrativa – A Construção do Roteiro de Cinema”, na conceituada Coleção Estudos da Editora Perspectiva. É escritor, com sete livros publicados, romances e biografias. Seu romance “Antes que o Sonho Acabe” será́ filmado pelo premiado cineasta Lírio Ferreira.

A Masterclass acontecerá através da plataforma Zoom, de 20 a 22 de julho, das 19h às 21h, e é voltada ao público iniciante, para criação de personagem e formatação de roteiro de filmes, de curta ou longa-metragem, e séries. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas através do link https://screenwriteronline.com/br-masterclassdeferias-iniciantes.

Serão reservadas 20 bolsas gratuitas para o público interessado de baixa renda, que deve enviar solicitação de vaga para o email swo@screenwriteronline.com, até o dia 15 de julho, com breve currículo, nº de celular e um texto de justificativa. As vagas serão definidas e comunicadas aos selecionados até 18/07.

Todos os participantes terão acesso online ao livro “O Sentido das Paixões”, última obra de Hermes Leal sobre a teoria da narrativa aplicada na Masterclass. E, ainda, receberão Certificado de participação.

O Screenwriter Online oferece também a possibilidade de o aluno assistir às aulas gravadas, caso não tenha disponibilidade de assistir às aulas ao vivo.