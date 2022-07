A Oficina Pequeno Cineasta está com inscrições abertas para duas turmas intensivas de férias no Rio de Janeiro. As turmas oferecem às crianças e aos jovens o momento oportuno para transformar suas ideias num curta-metragem, expressando suas percepções do mundo e seus pensamentos com liberdade e criatividade. Assim, os alunos desenvolverão conceitos, premissas e ideias. Aprenderão a elaborar estes pensamentos, a produzir, a roterizar, a dirigir, passando pelas principais atividades de uma realização cinematográfica.

O projeto acontecerá por meio de mais uma parceria com a Estácio campus Tom Jobim, na Barra da Tijuca, que abre suas portas para recebê-lo. As inscrições para Oficina Pequeno Cineasta vão até o dia 15 de julho, as aulas acontecerão na Estácio Campus Tom Jobim, na Barra da Tijuca – Avenida das Américas, 4.200 – e serão abertas duas turmas de férias: uma para crianças e adolescentes de 8 a 13 anos (das 10h às 13h) e outra para jovens a partir de 14 anos (das 16h às 19h). Cada turma terá o limite de apenas 14 vagas.

As inscrições devem ser feitas no site pequenocineasta.com.br/oficina-de-ferias.

A iniciativa conta com o apoio de alunos de cinema, produção audiovisual e jornalismo e as turmas terão aulas ministradas pela idealizadora e criadora do Pequeno Cineasta, Daniela Gracindo.