O próximo Noitão do cine Petra Belas Artes, agendado para sexta (8/07), a partir das 23h30, será todo dedicado ao cineasta canadense David Cronenberg, tendo como carro-chefe o ainda inédito “Crimes of the Future”, um lançamento MUBI e O2 Play, em exibição única e exclusiva na cidade de São Paulo.

Aclamado pela crítica em sua estreia mundial no Festival de Cannes 2022, o longa “Crimes of the Future”, que estreia nos cinemas em 14/7 e na MUBI, dia 29/7, reúne elenco de estrelas, encabeçado por Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart. Na trama, os humanos se adaptam a um ambiente sintético, com novas transformações e mutações. Com sua parceira Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), um artista performático, mostra publicamente a metamorfose de seus órgãos em performances de vanguarda.

Com programação dividida em três salas, em todas elas a sessão de abertura será com “Crimes of the Future”, e as atrações seguintes ficam assim: Sala 1 ”Crash: Estranhos Prazeres” (1996) + um filme-surpresa; Sala 2 “Marcas da Violência” (2005) + filme-surpresa; Sala 3 “Gêmeos, Mórbida Semelhança” + filme-surpresa.

– ”Crash: Estranhos Prazeres”, filme vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes 1996, é estrelado por James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette e Elias Koteas, formando um quarteto com taras bem peculiares. Eles têm em comum a simforofilia, um tipo excitação sexual que ocorre em situações de tragédias ou desastres, como acidentes de carro, por exemplo, fetiche específico a que se refere o título do filme. Mutilações e cicatrizes profundas fazem parte de fantasias sexuais quase pornográficas, em cenas jamais vistas na tela de cinema, e como só Cronenberg seria capaz de imaginar. O filme-surpresa, na terceira e última sessão da Sala 1, também mistura sexo, mutilação e êxtase.

– “Marcas da Violência” é adaptação de uma HQ escrita por John Wagner e ilustrada por Vince Locke, originalmente publicada em 1997 pela Press/Vertigo, do grupo DC Comics. A história, ambientada numa cidade fictícia, gira em torno de um homem de boas maneiras que se torna um herói local através de um ato de violência que deixará marcas profundas no âmago de sua família. Além da espetacular atuação do casal principal, Viggo Mortensen e Maria Bello, o filme conta com a inesquecível performance de William Hurt, que recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, apesar de estar em apenas uma cena que durou menos de 10 minutos. Nos Estados Unidos, o filme recebeu a rigorosa Classificação “R”, por suas fortes cenas de violência, nudez, linguagem e, claro, pelas tórridas cenas de sexo entre Viggo Mortensen e Maria Bello. O filme-surpresa da Sala 2 revisita uma fase mais “roots” de Cronenberg.

– “Gêmeos, Mórbida Semelhança” traz o genial Jeremy Irons contracenando consigo mesmo, em papel duplo. Na história, ele vive os irmãos Mantle, ambos médicos ginecologistas e gêmeos idênticos. Eles aproveitam ao máximo o fato de que ninguém consegue diferenciá-los para compartilhar mulheres e experiências, dentro e fora do ambiente de trabalho. Neste caso, o termo “experiências” pode ter conotação científica tanto quanto sexual. Desde adolescentes os dois, claramente muito inteligentes, já demonstram interesse precoce pela cirurgia e pelo aparelho reprodutivo das mulheres. Vícios, perversões, degradação, e uso pouco ortodoxo de instrumentos cirúrgicos fazem deste filme uma das obras mais autênticas e incríveis do diretor, também conhecido como o “rei das esquisitices”. O filme-surpresa da Sala 3 resgata um Cronenberg mais radical, em um dos seus “cults” essenciais.

SALA 1: Crimes of the Future (107 min); Crash: Estranhos Prazeres (Crash); filme surpresa (87 min)

Horário: sexta (08.07), a partir das 23h30

Sala 1 – Villa-Lobos

SALA 2: Crimes of the Future (107 min); Marcas da Violência (A History of Violence) — filme surpresa — (91 min)

Horário: sexta (08.08), a partir da meia-noite

Sala 2 – Leon Cakoff

SALA 3: Crimes of the Future (107 min); Gêmeos — Mórbida Semelhança (Dead Ringers) — (116 min); filme surpresa (103 min)

Horário: sexta (08.08), a partir das 00:30

Sala 3 – Rubens Ewald Filho

Cine Petra Belas Artes

Noitão Cronenberg

Sexta-feira – 08/07/2022

