A segunda temporada de “Pico da Neblina” estreia neste domingo, 3 de julho, em episódios semanais na plataforma de streaming HBO Max e no canal HBO. A série brasileira original da HBO se passa numa São Paulo ficcional, na qual o uso e o comércio de maconha foram legalizados.

Durante a primeira temporada, que está disponível na íntegra na HBO Max, o público pôde acompanhar o despertar da economia pós-legalização e agora a cultura canábica começa a integrar o cotidiano dos brasileiros, apesar da resistência de alas mais conservadoras da sociedade.

Luis Navarro, Henrique Santana e Daniel Furlan voltam a interpretar Biriba, Salim e Vini, respectivamente, assim como Leilah Moreno no papel de Kelly. No elenco estão ainda o rapper Dexter, Nathalia Ernesto e Bruno Giordano. Agora, os desafios são maiores e mais perigosos, porque existe apenas um futuro para esta indústria.

Já no primeiro episódio da série, o público entende os dilemas da temporada. Biriba (Navarro) vê todos os aspectos de sua vida dominados por CD (Dexter). O líder do tráfico tomou controle não apenas de sua família, mas também de sua loja de cannabis. Ao se ver sugado novamente para o mundo do crime, Biriba se alia a velhos conhecidos em uma tentativa arriscada de articular a queda de CD e sair desse mundo de uma vez por todas.

“Pico da Neblina” é uma produção original HBO, produzida pela O2 Filmes. A série foi desenvolvida por Rodrigo Batista, Carol Rodrigues, Cauê Laratta, Fabio Montanari e Viviane Pistache. A direção geral é de Quico Meirelles e os episódios serão dirigidos também por Fernando Meirelles, Ale Pellegrino, André Dib, André Novais Oliveira, Rodrigo Pesavento e Pedro Moscalcoff.