Projeto Paradiso oferece bolsa inédita para o Creative Producer Indaba

Estão abertas até o dia 22 de agosto, às 13h, as inscrições para o Creative Producer Indaba (CPI), programa de desenvolvimento profissional oferecido pelo Instituto Realness, organismo que investe no desenvolvimento do audiovisual na África. Em parceria exclusiva com o Projeto Paradiso no Brasil, uma das 15 vagas será reservada a um produtor criativo brasileiro, que irá participar de dois workshops internacionais, um na África e outro na Europa. As inscrições podem ser feitas neste link.

Buscando impulsionar as candidaturas brasileiras, no dia 9 de agosto, às 10h, acontece um bate-papo exclusivo para tirar dúvidas sobre o curso e a bolsa com Elias Ribeiro, diretor executivo do Instituto Realness. A conversa, que contará com a mediação da diretora de programas do Projeto Paradiso, Rachel do Valle, acontecerá pelo Zoom e será conduzida em português. As inscrições podem ser feitas neste link.

O objetivo do curso é desenvolver habilidades de liderança e criativas de produtores audiovisuais. O programa inclui estudos de casos, debates e reuniões individuais com mentores e especialistas, com foco em aspectos de desenvolvimento e planejamento de projeto – como por exemplo financiamento, questões legais, relações públicas e marketing, lobby, gerenciamento de rede e liderança. Entre os mentores estão profissionais renomados da área como Mehret Mandefro, Diana Elbaum e Mmabatho Kau.

O Indaba se divide em dois workshops, que acontecem em inglês:

Workshop 1: O primeiro tem uma etapa online (entre 9 e 12 de novembro) e outra presencial no Atlas Workshops (de 14 a 17 de novembro), durante o Festival Internacional de Cinema de Marrakech.



Workshop 2: O segundo workshop é composto de sessões presenciais no Festival de Roterdã (entre 26 de janeiro e 2 de fevereiro de 2023).

O Instituto Realness vai selecionar 15 profissionais para o Indaba. Dez deles serão produtores ou profissionais do audiovisual africanos e os outros cinco dos demais continentes.

Graças à parceria com o Projeto Paradiso, o Indaba vai selecionar um produtor criativo brasileiro que tenha interesse em coproduzir com algum país do continente africano. Para participar, é preciso ter ao menos dois anos de experiência profissional e já ter produzido pelo menos ou um longa-metragem, ou uma série, ou dois curtas-metragens como produtor principal ou coprodutor.

A organização do curso oferece a todos os selecionados hospedagem e alimentação durante o segundo workshop, no Festival de Roterdã, na Holanda. Além disso, a Bolsa Paradiso cobrirá até 6 mil dólares dos custos de participação no primeiro workshop, o Atlas Workshops, em Marraquexe, no Marrocos, como por exemplo deslocamento aéreo, hospedagem e alimentação. A bolsa também cobre o deslocamento aéreo para Roterdã.

Para participar é preciso pagar uma taxa de 500 rands sul-africanos. Em caso de dúvidas, o e-mail para contato é submissions@realness.institute. O Indaba é realizado pelo Realness em parceira com o EAVE, o IFFR Pro e o Atlas Workshops do Festival Internacional de Cinema de Marraquexe, e tem apoio do Projeto Paradiso, do Documentary Africa, da International Emerging Film Talent Association (IEFTA), do Institut Français d’Afrique du Sud e do The Storyboard Collective.