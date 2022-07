Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do São Paulo Locarno Industry Academy, que acontece de 24 a 27 de novembro, em São Paulo. O programa tem por objetivo formar e apoiar jovens profissionais da indústria que atuam nas áreas de distribuição online e tradicional, vendas, marketing cinematográfico, exibição e programação, para que possam enfrentar os desafios da indústria audiovisual independente na América Latina e no mundo. Esta é a 4ª edição do workshop co-organizada pelo Festival Internacional de Cinema de Locarno e pelo BrLab, o tradicional laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais, que anualmente realiza cursos, palestras e distintas atividades voltadas para a indústria audiovisual brasileira e internacional.

O formulário de inscrição do São Paulo Locarno Industry Academy está disponível no site do BrLab e fica aberto até 19 de agosto. É necessário a compreensão do idioma inglês para a participação no workshop. Os participantes selecionados serão anunciados em setembro.

Podem candidatar-se profissionais com até 40 anos, com experiência mínima de 2 anos nas áreas de vendas, marketing, distribuição online e tradicional, exibição e programação, e com excelente nível de inglês e espanhol (escrito e falado).

Este ano, o Industry Academy na América Latina segue em formato híbrido (online e presencial), com duas turmas. A seleção dos participantes, porém, será feita em uma única chamada comum a ambas as atividades, que são: Morelia Industry Academy (formato online), que acontece durante a realização do Morelia International Film Festival (México), de 24 a 26 de outubro; e São Paulo Industry Academy (formato presencial), acontecendo durante a realização do BrLab (Brasil), evento que vai de 21 a 27 de novembro. Nesta modalidade, os custos de hospedagem e alimentação são de responsabilidade do Industry Academy, mas a passagem aérea deve ser paga pelo(a) profissional selecionado(a) — e a seleção fica sujeita à confirmação de disponibilidade para viajar.

A equipe do Industry Academy definirá em qual sessão cada pessoa inscrita participará, considerando a disponibilidade de datas ou viagens. Se não houver indicações no formulário de inscrição, a equipe vai considerar que o(a) profissional está disponível para ambas as edições.

Para realizar a inscrição, são necessários os seguintes documentos: currículo (em espanhol ou inglês), carta de motivação (em espanhol ou inglês), foto do participante e cópia do passaporte.

Lançado em 2014 no Festival Internacional de Cinema de Locarno, o Industry Academy foi criado com o objetivo de ajudar no posicionamento de profissionais na indústria cinematográfica internacional, através da interação direta com profissionais de diferentes países e com players fundamentais. O objetivo do Locarno Industry Academy é também construir pontes entre distintos mercados na Europa, América Latina e do Norte, países mediterrâneos e Oriente Médio.

Lembramos que este treinamento não é para produtores ou diretores que desejam entender o mundo da circulação cinematográfica. O programa é destinado aos profissionais que já possuem experiência nas áreas mencionadas dentro da indústria e que desejam seguir aprimorando-se nelas.

A 6ª edição do São Paulo Locarno Industry Academy é o resultado de uma colaboração entre o Festival Internacional de Cinema de Locarno e o BrLab, com o apoio do Projeto Paradiso, LatAm Cinema e Spcine.