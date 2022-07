A terceira temporada de Sintonia, com seis episódios, chega no dia 13 de julho na Netflix. Rita se prepara para concorrer à vaga de vereadora pela congregação; Doni luta para se manter em evidência na música, depois de ter alcançado o topo das paradas de funk; e Nando, que passou a ser um dos criminosos mais procurados do Brasil, questiona se vale a pena continuar no mundo do tráfico de drogas. Agora, manter a amizade vai custar caro – qualquer exposição pode arruinar suas carreiras e até levá-los à prisão.

Produzida pela Gullane, Sintonia baseia-se em uma ideia original de KondZilla e foi criada por KondZilla, Felipe Braga e Guilherme Quintella. A direção dos episódios é de Johnny Araújo, Daniela Carvalho e Gabriel Zerra, e a produção é de Caio Gullane e Fabiano Gullane.