Star Original Productions anuncia produção de novo filme de Marcos Jorge

A Star Original Productions acaba de anunciar a produção de “A Arte do Roubo”, mais um filme original e produzido no Brasil que estreará nas telas dos cinemas. O longa promete ação do começo ao fim ao apresentar um grande assalto à uma galeria de arte do país. A expectativa é de que as filmagens aconteçam no primeiro semestre de 2023.

Escrito por Marcos Jorge e Bernardo Rennó, o longa conta a história de uma aclamada artista urbana, que volta ao Brasil para resgatar da prisão sua antiga companheira dos tempos de roubo de arte e, juntas, colocarem em ação um audacioso plano de vingança contra o poderoso gênio do crime que as traiu anos atrás. Isso inclui assaltar um banco e roubar, de uma só vez, todas as obras em exposição em uma das mais importantes galerias de arte do país.

A história traz uma leve pitada de crítica social e uma generosa dose de valorização das paisagens locais, das riquezas do país e do povo que habita os cenários onde a trama se passa.

Este projeto consolida a parceria entre Jorge e Rennó, que juntos escreveram os longas “Abestalhados 2”, produzido para a Star Original Productions; “Doutor Monstro”, em fase de captação; e a série documental “O Caso Celso Daniel”, produzida pela Globo Play.

De acordo com Marcos Jorge, que também assina a direção do novo filme nacional, “A Arte do Roubo” é um projeto ambicioso, que foi pensado e planejado para alçar nossas produções e o cinema brasileiro a um patamar acima, pleiteando um lugar na prateleira dos grandes filmes do gênero no mundo. “Mais do que um desejo, essa é uma necessidade e uma urgência em um mercado que aboliu de vez as fronteiras nacionais, permitindo que qualquer pessoa, a qualquer momento, possa escolher qualquer produto cultural de qualquer lugar do mundo. Merecer e conquistar a atenção desse público cada vez mais poderoso é, no fundo, a maior e a verdadeira ambição desse projeto”, complementa.

Produzida pela Intro Pictures e Zencrane Filmes, “A Arte do Roubo” é uma coprodução com a Star Original Productions.