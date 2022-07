A Felicidade das Pequenas Coisas

Pelo segundo ano consecutivo, o Telecine e o Festival do Rio estão juntos para promover, com exclusividade, mais uma edição da mostra online com filmes inéditos de diferentes nacionalidades e grande repercussão internacional. Entre os dias 15 e 24 de julho, o Telecine, dentro do Globoplay, traz uma seleção de dez filmes de oito países que exaltam pluralidade e diversidade. A cada dia, um longa estreia na plataforma, sempre às 10h, e fica disponível por 24 horas. Às sextas e aos domingos, o Telecine Cult exibe, às 22h, alguns dos principais longas da seleção.

“A Felicidade das Pequenas Coisas” é o filme de abertura do Festival do Rio no Telecine e estará disponível gratuitamente online para não assinantes e, às 22h, no Telecine Cult, na sexta, dia 15 de julho. O longa foi a primeira produção do Butão indicada ao Oscar e concorreu em 2022 na categoria Melhor Filme Internacional.

No dia 16, é a vez da comédia dramática “A Última Noite”, que reúne Keira Knightley, Matthew Goode, Roman Griffin Davis e Annabelle Wallis. O suspense inédito “O Salão de Huda”, do palestino Hany Abu-Assad, é a pedida de domingo, dia 17. A trama aborda o complexo conflito entre Palestina e Israel, mostrando os dois lados. Novidade no Brasil, o drama “Blue Bayou” ganha exibição na segunda, 18. Dirigido, roteirizado e estrelado por Justin Chon, o longa recebeu indicação ao Festival de Cinema de Toronto e foi selecionado para o Festival de Cannes. Também destaque no Festival de Cinema de Toronto, o filme francês “Arthur Rambo – Ódio nas Redes” é a atração de terça e convida o público para um debate sobre o cancelamento nas redes sociais.

O cineasta Paul Schrader, que vai ganhar Leão de Ouro honorário do Festival de Veneza 2022, marca presença no especial do Telecine na quarta, dia 20, com a obra “O Contador de Cartas”, protagonizada por Oscar Isaac. Intenso do início ao fim, o thriller mescla drama e suspense. Já o inédito ”Rabiye Kurnaz vs George W. Bush”, da Alemanha, fica disponível na plataforma na quinta, 21. O longa levou dois prêmios no Festival de Berlim, em uma edição marcada por mulheres, como Meltem Kaptan, eleita a melhor atriz por sua personagem no filme, enquanto Laila Stieler conquistou a categoria Melhor Roteiro. Na sexta, dia 22, a novidade é o título ucraniano “Olga”, vencedor do SACD Award para melhores novos autores na Semana da Crítica do Festival de Cannes. A história se passa no fim de 2013, período em que o país, atualmente em guerra, enfrentava outra época de efervescência.

O segundo fim de semana do Festival do Rio no Telecine conta com mais destaques. Inédita no Brasil, a produção francesa “Noites de Paris” pode ser vista no sábado, 23. Com direção de Mikhaël Hers e Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon, Richter, Noée Abita e Megan Northam no elenco, o longa participou do Festival de Berlim. Para fechar o especial, no domingo, a comédia nacional “O Pai da Rita” traz a força do protagonismo negro com Ailton Graça, Wilson Rabelo e Jéssica Barbosa. Na trama, o cineasta Joel Zito Araújo promove um verdadeiro mergulho no universo do samba, da trilha sonora aos personagens principais, dois compositores de uma escola de samba.

O Festival do Rio acontece presencialmente nos cinemas do Rio de Janeiro de 6 a 16 de outubro.