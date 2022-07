Diretor de curtas como “Meu Amigo Mineiro”, Victor Furtado estreia em longas com “Última Cidade”, que tem como cenário um nordeste brasileiro mergulhado numa distopia e, como protagonista, um homem que, ao lado de seu cavalo e um andarilho, busca enfrentar aquele que destruiu sua vida. A produção levou os troféus de Melhor Filme e Menção honrosa de Melhor Fotografia no Festival de Cinema de Vitória do ano passado, e chega ao circuito comercial em 21 de julho, com distribuição da Marrevolto Filmes.

O protagonista do filme é João, interpretado por Julio Adrião (“Sertania”), que, em seu cavalo Cruzeiro e na companhia de um andarilho chamado Tahiel (Hector Briones), vai à última grande cidade do nordeste para ficar frente-a-frente com o homem que tomou suas terras e acabou com sua família.

Para contar essa história, Furtado, que assina o roteiro com Thiago Mendonça, se vale de uma combinação de diversos gêneros cinematográficos, que foram pautados pelos sentimentos que os personagens despertavam nele, além da busca pela melhor maneira de abordar os assuntos do longa.

A fotografia assinada por Victor De Melo se inspira tanto nas artes visuais, como pintura e quadrinhos, como se aproveitando da luz natural e da arquitetura para a construção da estética do filme.

O registro não-naturalista das atuações é uma ideia que esteve presente desde a concepção de “Última Cidade”, cujo elenco também inclui atrizes não profissionais, preparadas por Nataly Rocha.