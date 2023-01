Débora Falabella e Darío Grandinetti estrelam “Bem-Vinda, Violeta”

Longa-metragem dirigido por Fernando Fraiha e estrelado por Débora Falabella e Darío Grandinetti (“Fale com Ela”, de Pedro Almodóvar) ganhou o prêmio de Melhor Filme no Festival de Austin 2022 (Austin Film Festival – AFF), no Texas, em novembro passado. O filme chegou ao Brasil no Festival do Rio 2022, na categoria Première Brasil: Competitiva Longas – Ficção, e levou o prêmio de Melhor Ator para Darío Grandinetti. Em julho do ano passado, na 25ª edição do Brooklyn Film Festival, em Nova Iorque, Fraiha foi premiado com o Spirit Award na categoria Longa-Metragem de Ficção.

Na trama de “Bem-Vinda, Violeta”, a escritora Ana (Falabella) vai até a Cordilheira dos Andes para participar de um laboratório literário onde Holden (Grandinetti) aplica um método intenso e não convencional que, aos poucos, induz os escritores a abandonarem suas vidas e se transformarem em seus personagens.