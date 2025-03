Sesc Pinheiros recebe mostra de cinema sul-americano

A Mostra Desconcertos Sul-Americanos, que acontece entre março e abril, no auditório do Sesc Pinheiros, em São Paulo, exibe uma seleção de filmes que exploram tensões sociais, dilemas morais e as relações entre passado e presente na América do Sul. Curada pelo geógrafo e pesquisador Vanderlei Mastropaulo, a programação inclui, além das exibições, debates e o curso Breve Panorama do Cinema Sul-Americano, que busca refletir sobre os desafios enfrentados pelos países da região.

Os títulos exploram temas que vão desde a desigualdade entre ricos e pobres até as violências paramilitares, trazendo também reflexões sobre os desafios enfrentados nos contextos atuais, e oferecem uma visão profunda da realidade. Retratam também personagens em situações extremas, como por exemplo no longa uruguaio “O Empregado e o Patrão” (foto), que aborda a disparidade entre as classes sociais, ou no colombiano “Tantas Almas”, que retrata a violência em um país marcado por conflitos armados.

A curadoria destaca a ideia do desconcerto, uma característica comum à América do Sul, refletida nas histórias desses filmes que, por meio de narrativas dramáticas e, por vezes, surreais, mostram uma região ainda em busca de soluções para seus problemas históricos, sociais e políticos.

Além da exibição dos filmes, ocorre também o curso Breve Panorama do Cinema Sul-Americano, com vagas limitas, e ministrado por Vanderlei Mastropaulo. O objetivo do curso é proporcionar um aprofundamento nos contextos e na diversidade de vozes presentes nas produções cinematográficas da América do Sul. As inscrições estarão abertas a partir de 12 de março, no Portal Sesc SP, www.sescsp.org.br, onde também está disponível a programação completa da mostra.