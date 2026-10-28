Leandro Hassum e Danielle Winits gravam “Até que a Sorte nos Separe 4”
Foto © Desirée do Vale
Os atores Leandro Hassum e Danielle Winits voltam a se encontrar em cena como Tino e Jane, o casal mais famoso da comédia nacional em “Até que a Sorte nos Separe 4 – A Falência sem Fronteiras”. Com um humor rasgado, popular e irreverente, o novo filme da franquia — que já levou mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas de todo o Brasil — marca o retorno da atriz, revivendo a personagem como no longa original de 2012. Sob a direção de Roberto Santucci e com roteiro de Paulo Cursino, as filmagens da nova comédia acontecem no Rio de Janeiro, e contarão também com cenas gravadas em Hong Kong.
No novo filme, Tino (Leandro Hassum) está às voltas com mais um colapso financeiro, lutando para manter as aparências de uma vida luxuosa, enquanto se desdobra em subempregos para sobreviver. Com o casamento em crise, à beira do divórcio, a salvação surge de onde menos se espera: Yan (Chao Chen), um misterioso empresário vindo de Taikong (país fictício) bate à sua porta para cumprir o último desejo de seu falecido pai — ajudar o brasileiro que ajudou sua família a prosperar no passado. Decidida a quebrar o ciclo de desastres do marido, Jane (Danielle Winits) toma mais uma vez as rédeas das finanças da família e embarca com Tino rumo a Taikong.
O elenco tem Sienna Belle no papel de Vitória, filha do casal, além de Kiko Mascarenhas, como Amauri, misto de corretor, consultor financeiro e melhor amigo, que sempre tenta controlar e salvar a vida financeira desastrosa de Tino. E se somam, ainda, Carlos Takeshi, Chao Chen, Tony Lee, Gabriela Igarashi, Marvin Long, Henry Fiuka e Raphael Monteiro.
“Até que a Sorte nos Separe 4” é uma produção da Gullane, em coprodução com a Buena Vista International e a Paris Entretenimento, distribuído pela Paris Filmes, com investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do ProAC, além do apoio institucional da Ancine.