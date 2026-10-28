Cinebiografia de Cássia Eller está sendo rodada no Rio de Janeiro

Foto © Mariana Vianna

A Migdal Filmes, H2O Produções e Diadorim Ideias divulgaram a primeira imagem de Luisa Arraes no set de “Cássia – O Filme”, cinebiografia que acompanha a trajetória de um dos maiores ícones da música brasileira. Com roteiro assinado por Bia Crespo e Fernando Bonassi e roteiro final de Marcelo Saback, o filme retrata a história da artista.

A ficção leva para os cinemas a história do ícone do rock brasileiro em uma narrativa que equilibra a fama com sua personalidade e a dedicação à família, celebrando um legado inesquecível para o país. Grandes shows, como o do Rock in Rio de 2001, serão retratados ao lado de momentos íntimos nunca vistos antes, revelando novas facetas de uma Cássia que só os amigos e a família conheceram; além de sua luta para garantir o direito de existir livremente como artista, mulher e mãe.

O elenco traz ainda Olivia Torres, Ramon Francisco, Stella Rabelo, Rui Ricardo, Pamela Germano, Leandro Ramos, João Cortes e Bento Dias. Com direção de Diego Freitas, produção de Iafa Britz, coprodução da H2O Produções e Diadorim Ideias e distribuição da H2O Films, o longa é protagonizado por Luisa Arraes e começou a ser rodado no Rio de Janeiro.