Documentário retrata a vida e a carreira de Jair Rodrigues

Definir a rica e diversa música brasileira é tarefa difícil. Mas se alegre for uma das características mais marcantes, a irreverência, o talento e o sorriso de Jair Rodrigues ajudaram a construir essa ideia. A vida e a carreira de um dos mais celebrados cantores do país são contadas no documentário “Jair Rodrigues: Deixa que Digam”, que chega agora ao Curta!.

Com direção de Rubens Rewald, o filme mescla imagens de arquivo familiar — uma delas mostra o músico fazendo um som com o Rei Pelé —, de gravações e de bastidores, com depoimentos inéditos, como os do irmão Jairo Rodrigues, da viúva Claudine Rodrigues, dos filhos Jair e Luciana, de músicos parceiros, produtores e amigos. Os relatos exaltam a presença de espírito e o talento do músico, que se destacou por navegar entre diversos gêneros da música, como samba, sertanejo, MPB e até o rap, do qual é considerado um dos precursores.

No documentário, somos primeiramente apresentados às raízes de Jair. De engraxate à alfaiate, ele se inicia na música no coral da igreja. De lá, passa a cantar em boates, levado pelo irmão. Seu vozeirão e seu carisma chamam atenção. Conquista o país em apresentações populares de shows de calouro, marcado pela premiação como sambista revelação do ano de 1963, concedido pela rádio Roquette Pinto.

O documentário traz bastidores de composições como Disparada, Majestade O Sabiá, Festa para um Rei Negro e Deixa Isso pra lá.

Com o sucesso, vieram as cobranças. Num período intenso de Ditadura Militar, Guerra Fria e movimentos sociais pujantes, foi acusado de estar alheio às questões raciais e políticas. Sua obra, sua influência e sua imagem, contudo, construíram um personagem idolatrado e importante para a cultura nacional.

Suas canções extrapolam o Brasil, e Jair levou para o mundo suas apresentações com danças, interação com o público e bom humor. Cada apresentação era uma festa e, além dos ouvidos afiados para os timbres, o filme mostra como ele marcou época com sua criatividade.

“Jair Rodrigues: Deixa que Digam” também pode ser visto no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br), um dia depois da estreia no canal. A estreia é no dia temático Segundas da Música, 7 de abril, às 22h10.