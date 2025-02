Abertas as inscrições para a 1ª Mostra Cinema e Acessibilidade de Sergipe

Estão abertas, até 31 de março, as inscrições de filmes para a primeira Mostra Cinema e Acessibilidade de Sergipe. Os realizadores poderão inscrever suas obras exclusivamente através do site https://memorabiliafilmes.wixsite.com/curtalibrassergipe.

Serão aceitos filmes de curta-metragem de todas as regiões do Brasil, com duração de até 25 minutos, e videoclipes de até 5 minutos, realizados em qualquer ano, formato, resolução e gênero, desde que apresentem recurso de acessibilidade em Libras ou que possuam a Língua Brasileira de Sinais como linguagem principal.

No ato da inscrição, os realizadores deverão disponibilizar link do filme em qualquer suporte de exibição, tais como Youtube ou Vimeo, assim como informações sobre ficha técnica, ano de realização e sinopse. Os realizadores poderão inscrever quantos filmes desejarem e deverão disponibilizar link contendo no mínimo três frames do filme para divulgação. Além disso, terão que indicar no formulário de inscrição se possuem interesse em exibir a obra na TV aberta, de maneira não onerosa. Esse interesse em exibir ou não na TV não se configura como critério de seleção e participação no evento, podendo o filme participar apenas das sessões virtuais e presenciais, quando for o caso.

Os realizadores concordam também que, ao se inscrever na mostra, o filme passará a integrar o acervo permanente da Mostra Curta Libras, podendo ser divulgado, exibido ou reexibido, sem fins comerciais, em itinerâncias da mostra, eventos avulsos organizados pela Memorabilia Filmes ou em mostras retrospectivas em edições futuras do evento.

As obras selecionadas serão divulgadas no site https://memorabiliafilmes.wixsite.com/curtalibrassergipe e no Instagram www.instagram.com/memorabiliafilmes e www.instagram.com/curtalibrassergipe.

Ressaltamos que para além do processo de inscrição de obras, a mostra reserva-se o direito de convidar filmes para compor o catálogo de exibição.

As exibições desta edição da Mostra Curta Libras serão realizadas nas cidades de Aracaju, São Cristóvão e Japoatã, em Sergipe, e poderão compor também a programação de escolas e espaços culturais, como cinemas, cineclubes, pontos de cultura, bibliotecas, entre outros espaços culturais em todo o Estado de Sergipe. A Mostra Curta Libras – Cinema e Acessibilidade de Sergipe não é competitiva e não haverá premiações.

O projeto é idealizado e coordenado por Eudaldo Monção Jr, da Memorabilia Filmes, com produção executiva de Thaís Mendes, e está sendo realizado com recursos da Lei Complementar Federal nº 195/2022 – Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Nº 06/2023 – Tarcísio Duarte, executado pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe – FUNCAP/SE.