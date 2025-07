1° Festival Internacional de Documentários de Niterói está com inscrições abertas

A primeira edição do Visões do Mar: Festival Internacional de Documentários de Niterói, que acontece entre os dias 17 e 22 de novembro, está com as inscrições abertas para curtas, médias e longas-metragens, finalizadas até o ano de 2022, de qualquer país, desde que legendados em português. Até o dia 30 de agosto, as inscrições podem ser realizadas por meio de formulário online.

O 1° Festival Internacional de Documentários de Niterói será realizado na Casa Doc e em pontos simbólicos para a cultura da cidade. A curadoria inédita é voltada à produção documental, que aborda os oceanos e suas comunidades costeiras, as diásporas transatlânticas e suas lutas por reconhecimento, os povos tradicionais na defesa da justiça socioambiental e as comunidades científicas e ambientalistas.

Mais informações estão disponíveis no site do evento, visoesdomar.bombozila.com.