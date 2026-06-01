Mostra Macambira e Mulungu LAB abrem inscrições gratuitas para oficinas de audiovisual

Com foco no seu papel formativo, a Mostra Macambira, em parceria com Mulungu LAB, abre inscrições para duas oficinas gratuitas de audiovisual, que serão realizadas presencialmente no mês de junho, em Natal. Os interessados podem se inscrever até 12 de junho, através de formulário online, disponível em linktree.com/mostramacambira.

Dentre as atividades ofertadas, será realizada, nos dias 27 e 28 de junho, a oficina Arquivos Alienígenas, facilitada pela realizadora, atriz e pesquisadora Noá Bonoba (CE). A oficina acontece das 9h às 12h, na Casa da Ribeira, e aborda como o cinema e a ficção científica moldaram a maneira como imaginamos o alienígena, ao mesmo tempo em que mergulha em filmes que desorganizam essa tradição. Ao todo, serão 20 vagas abertas ao público.

A facilitadora Noá Bonoba trabalha ainda trechos do livro “Despertar”, de Octavia Butler, como material para pensar cosmologias que não exigem familiaridade nem assimilação. A ação integra a programação da Mostra Macambira, que acontece de 26 a 28 de junho e conta com exibições e debates de filmes realizados por mulheridades e pessoas dissidentes de gênero.

Além disso, será realizada, entre os dias 22 e 25 de junho, na Cinemateca Potiguar, no IFRN, a oficina de Operação de Câmera, exclusiva para pessoas trans autodeclaradas negras, indígenas e quilombolas. Serão oferecidas 15 vagas, e cada participante receberá uma bolsa de R$ 300,00.

De caráter teórico e prático, a oficina será facilitada pela diretora de fotografia Thamise Cerqueira, que irá abordar as funções da equipe de câmera e suas responsabilidades, os principais equipamentos utilizados em um set profissional, além de realizar exercícios práticos, como montagem e testes de câmera.

As ações formativas da quarta edição da Macambira – Mostra de Cinema de Mulheridades e Dissidentes de Gênero são realizadas em parceria com o Mulungu LAB, o Cineclube Mulungu e o coletivo de cinema negro Mulungu Audiovisual, e têm o patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT- RN), do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e do Governo Federal através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e apoio Cinemateca Potiguar | IFRN Campus Natal-Centro Histórico.