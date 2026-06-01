Oitavo longa-metragem de Petrus Cariry traz Matheus Nachtergaele e Sílvia Buarque no elenco

A Iluminura Filmes iniciou as gravações do longa-metragem “Entre os Dias”, que seguem até meados do mês de junho, na serra de Guaramiranga, no Ceará. O drama familiar marca a nova parceria do diretor Petrus Cariry com os atores Matheus Nachtergaele e Sílvia Buarque, que atuaram juntos no road movie “Mais Pesado é o Céu” (2023). Thaia Perez, Lucas Galvino, Ana Vitória Almeida e Fernando Teixeira completam o elenco principal da obra, produzida por Bárbara Cariry.

Conhecido por tramas densas que tensionam as relações entre personagens em estado de ruptura, Petrus Cariry apresenta, em “Entre os Dias”, a história de três gerações de uma família que se isola em uma casa na floresta e passa a enfrentar uma série de acontecimentos estranhos. Com uma narrativa sombria e imprevisível, o cineasta aprofunda suas investigações sobre os sentidos da vida e da morte em contextos de crise política e moral. O roteiro é assinado por Petrus, Firmino Holanda e Arthur Leite, com consultoria de Rosemberg Cariry.

“Entre os Dias” é realizado com apoio do Governo do Brasil, por meio do Ministério da Cultura, e do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura. O projeto foi contemplado no Edital de Apoio ao Audiovisual Cearense da Lei Paulo Gustavo. O longa-metragem tem lançamento previsto para 2027, no circuito de mostras e festivais de cinema, antes de chegar ao circuito comercial brasileiro com distribuição da Sereia Filmes.