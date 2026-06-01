Inscrições de filmes abertas para o 12º Festival Cine.Ema

Realizadores audiovisuais de todo o Brasil já podem inscrever seus curtas-metragens no 12º Festival Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo. As inscrições estão abertas até 21 de junho, pelo site cineema.com.br/inscricao, e os filmes selecionados concorrerão a prêmios por meio de votação do júri técnico e do júri popular.

Os curtas-metragens inscritos devem ter duração máxima de 21 minutos, ter sido finalizados a partir de 2024 e abordar temáticas que conectam pessoas, natureza e perspectivas socioambientais. Podem ser de qualquer formato ou gênero – ficção, animação, documentário, videoarte, experimental, videoclipe, entre outros.

A curadoria técnica, composta por profissionais da área do audiovisual, avaliará os filmes por sua originalidade, composição, impacto, mérito artístico e alinhamento com questões ambientais e de sustentabilidade. As inscrições são válidas simultaneamente para as duas mostras competitivas do festival, cabendo à curadoria direcionar cada filme para a mostra mais adequada.

O Festival Cine.Ema selecionará curtas para duas mostras competitivas: a 12ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Cine.Ema e a 9ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Cine.Eminha, voltada para o público infantil entre 6 e 14 anos. São R$ 12.500,00 em prêmios, distribuídos em cinco categorias: Prêmio Cine.Ema de melhor filme, de R$ 2.500,00, Prêmio Cine.Ema de melhor montagem, de R$ 2.500,00, Prêmio Cine.Ema de melhor contribuição artística, de R$ 2.500,00, Prêmio Cine.Ema de filme vencedor pelo voto popular, de R$ 2.500,00, e Prêmio Cine.Eminha de filme vencedor pelo voto popular, de R$ 2.500,00.