H2O Films e MUV Capital assinam contrato para criação do Funcine H2O

A H2O Films assinou um contrato de exclusividade com a MUV Capital, do grupo Hurst, para estruturação conjunta do Funcine H2O, um Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional, voltado ao desenvolvimento de projetos e de roteiros, produção, distribuição, aquisição de direitos e comercialização de obras audiovisuais brasileiras. O Funcine H2O será lançado em breve e acontecerá no contexto da recém-aprovada regulamentação dos Funcines pela ANCINE, depois de anos em que esse modelo ficou praticamente parado no mercado.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla das empresas para desenvolver uma infraestrutura escalável para o mercado audiovisual brasileiro independente, conectando as formas de financiamento já utilizadas pelos projetos da H2O Films a estruturas mais sofisticadas do mercado de capitais.

O fundo prevê uma estrutura de investimento focada no ecossistema audiovisual, conectando capital privado, produção, distribuição e desenvolvimento de propriedade intelectual brasileira.