“Irmão do Jorel” é premiado no Festival Internacional de Animação Chilemonos

A animação brasileira “Irmão do Jorel” venceu a categoria Competencia Latinoamericana de Series Animadas (Niños Mayores de 6 Años), no Festival Internacional de Animação Chilemonos, nesta sexta-feira (29).

O reconhecimento veio com o episódio “Jorelovers Forever” (temporada 5, episódio 13), no qual Jorel é sequestrado pela Meme TV e forçado a integrar o grupo Lateenagers. Após perceber um pedido de socorro em seu olhar, Catiane se une a Lara para montar uma equipe de resgate e salvá-lo. O episódio ainda conta com a participação especial do cantor e músico argentino Boom Boom Kid.

Esta é a segunda vez que “Irmão do Jorel” é premiado no festival: em 2023, o especial “Carnaval Bruttal” conquistou o prêmio de Melhor Série Animada Latina.

Coproduzida pelo Copa Studio com o Cartoon Network, a obra criada por Juliano Enrico também conquistou, no último ano, o Prêmio Quirino de Animação Ibero-Americana, na categoria Melhor série, e o prêmio de Melhor Série Brasileira de Animação de Produção Independente, na 24ª edição do Prêmio Grande Otelo. Em 2025, também venceu o 8º Prêmio ABRA, por Melhor Roteiro de Animação, e o Pulcinella Awards, por Youth TV Show (+11 anos), consolidando-se como uma das animações brasileiras de maior destaque dos últimos anos.

Em 2024, a animação celebrou 10 anos desde sua estreia, consolidando-se como a produção brasileira mais duradoura da história do Cartoon Network. A sexta temporada já foi confirmada e está em desenvolvimento. Todas as temporadas e especiais de “Irmão do Jorel” estão disponíveis na HBO Max.