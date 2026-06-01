Rebates de até 45% e produção integrada: como Moscou busca atrair projetos internacionais

Entre os dias 26 e 31 de maio, a Moscow Film Cluster (Moskino) participou do Rio2C, onde destacou seu programa de rebates de até 45%, a infraestrutura de estúdios, os recursos de produção virtual e pós-produção, além de realizar uma sessão voltada às oportunidades de colaboração em projetos internacionais.

Durante a participação no Rio2C, a Moscow Film Cluster também apresentou um estande com uma experiência em realidade virtual desenvolvida em parceria com a XOVP. A atividade permitia aos visitantes explorar virtualmente as locações do parque cinematográfico Moskino. Entre os visitantes do estande esteve a atriz e apresentadora Adriana Lessa, que ganhou projeção nacional com a novela “O Clone”.

Para produtores brasileiros, a realização de projetos internacionais envolve uma série de decisões estratégicas: onde filmar, onde realizar a pós-produção e como acessar mecanismos de financiamento sem abrir mão do controle criativo e operacional da obra. Nesse contexto, Moscou se apresenta como uma plataforma de produção capaz de agregar diferentes etapas da cadeia audiovisual, oferecendo rebates, infraestrutura de estúdios, produção virtual e serviços de suporte para projetos internacionais.

Além disso, produções internacionais podem obter reembolso de até 45% dos gastos elegíveis realizados em Moscou. Para os produtores, trata-se de um mecanismo que influencia diretamente a estrutura financeira do projeto e amplia as possibilidades de contratação de serviços em Moscou. O modelo não exige a transferência integral da produção para a Rússia. Uma empresa brasileira pode manter em seu país as filmagens e a equipe criativa, enquanto etapas específicas – como montagem, pós-produção, efeitos visuais ou produção virtual – são realizadas por parceiros sediados em Moscou. Trata-se de uma dinâmica cada vez mais comum na indústria audiovisual contemporânea, na qual diferentes fases de um projeto são distribuídas entre múltiplos polos de produção.

O ecossistema Moskino

A Moskino opera como um ecossistema integrado voltado à produção audiovisual. A Moscow Film Commission atua na obtenção de autorizações para filmagens e na articulação com os diferentes órgãos da administração municipal. Já a Film Factory concentra a infraestrutura de produção do cluster, reunindo 18 estúdios de filmagem, incluindo espaços dedicados à produção virtual e tecnologias XR, além de instalações de pós-produção, escritórios e um dos maiores complexos de figurinos e adereços da Europa. É nesse ambiente que opera a XOVP, estúdio especializado em produção virtual para cinema, séries, publicidade e videoclipes. Com mais de 2.000 m² de área, o complexo conta com dois estúdios equipados com tecnologias desenvolvidas para atender às demandas da produção virtual contemporânea.

O Gorky Film Studio complementa esse ecossistema como parceiro em todo o ciclo de produção, incluindo a coprodução. Outro componente estratégico é o parque cinematográfico Moskino, uma ampla área dedicada às filmagens que reúne cenários permanentes, estúdios e infraestrutura de produção capaz de atender desde projetos independentes até produções de grande porte.

Todos esses elementos são integrados por serviços digitais que oferecem aos parceiros internacionais um ponto de entrada único e estruturado. Nessa configuração, Moscou busca se posicionar não apenas como destino de filmagem, mas como um polo de produção capaz de reunir incentivos financeiros, infraestrutura de estúdios, recursos de produção virtual e suporte operacional por meio de um sistema de balcão único. Para produtores brasileiros, esse modelo pode ser particularmente relevante em projetos cujas etapas já se encontram distribuídas entre diferentes territórios.