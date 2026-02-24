Mostra Espiral abre inscrições para oficinas de cinema de animação, em Fortaleza

Em sua primeira edição, a Espiral – Mostra Experimental de Cinema de Animação de Fortaleza abriu as inscrições para duas oficinas formativas, que acontecem entre 10 e 13 de março, na Vila das Artes. As oficinas são presenciais e totalmente gratuitas, e as vagas, limitadas.

A oficina Muralismo Y Cuerpos Animados, com Tomás Welss (Chile), que acontece nas tardes de 10 a 13 de março, entre as 14h e 17h, na Vila das Artes, vai unir o mundo tátil e o intangível através da animação, combinando estudos conceituais, pintura mural, stop motion humano e rotoscopia. O processo inclui desenvolvimento prévio de desenhos e storyboard, pintura em parede, captação de movimentos, performances e integração de técnicas analógicas e digitais. Durante a oficina será feito um filme coletivo que reunirá os resultados dessa experiência e refletirá sobre comunicação humana na contemporaneidade.

Já a oficina Artesania em Recortes, com Chia Beloto e Marila Cantuária (PE), de 11 a 13 de março, das 10h às 13h, na mesma Vila, propõe uma imersão livre no mundo dos recortes, através da busca de narrativas e elementos animáveis em livros e revistas, utilizando técnicas artesanais como corte, sobreposição e composição analógica com diversos materiais para produzir imagens abstratas. Uma experimentação em cut out com recortes e com tema livre. Para isso, serão utilizados recortes de papel para introduzir na prática noções dos fundamentos básicos da animação e suas diversas possibilidades.

As inscrições para as duas oficinas são gratuitas e online através do formulário disponível no site mostraespiral.com, até 28 de fevereiro. O resultado da seleção será divulgado no dia 5 de março.

A Espiral é um Projeto aprovado na Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), com realização de Akel Estúdio e Akan Produções, e apoio da Secultfor, Cinema do Dragão, Vila das Artes e Porto Iracema.