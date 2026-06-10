“Criadas”, de Carol Rodrigues, estreia nos cinemas

Depois da trajetória em festivais nacionais e internacionais, o longa-metragem “Criadas” estreia nos cinemas brasileiros em 11 de junho. Dirigido e roteirizado por Carol Rodrigues, o filme chega às salas após conquistar o prêmio de Melhor Atriz para suas protagonistas, Mawusi Tulani e Ana Flavia Cavalcanti, na mostra Novos Rumos do Festival do Rio, integrar a disputa do Africa Movie Academy Awards, na categoria Melhor Longa-metragem da Diáspora, além de ganhar o Prêmio de Desenvolvimento da Vitrine no BrLab, em 2017.

Produção da Gato do Parque Cinematográfica, em coprodução com Telecine, Canal Brasil, NayMovie, Cinefilm, Volta Filmes e Netas de Esméria, com distribuição da Vitrine Filmes, “Criadas” parte de uma história íntima para atravessar temas como colorismo, memória, herança colonial e as estruturas invisíveis que ainda moldam as relações entre mulheres negras no Brasil.

A estreia do longa integra a Sessão Vitrine Petrobras, projeto de difusão e democratização do cinema brasileiro idealizado pela Vitrine Filmes em parceria com a Petrobras. A iniciativa busca ampliar o acesso do público ao cinema nacional independente, promovendo lançamentos em dezenas de cidades do país com ingressos a preços acessíveis e ações de formação de plateia. O filme também conta com o patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Criadas” acompanha o reencontro entre as primas Sandra (Mawusi Tulani) e Mariana (Ana Flavia Cavalcanti), que cresceram juntas na mesma casa, mas ocuparam lugares radicalmente diferentes dentro dela. Sandra, negra retinta, retorna ao local em busca de fotografias da mãe, Ivone (Ivy Souza), antiga empregada residente da família. Mariana, negra de pele clara, agora vive ali. À medida que as duas se aproximam novamente, fantasmas da infância, da ancestralidade e de feridas nunca elaboradas começam a emergir.

Misturando drama psicológico, realismo fantástico e horror subjetivo, o longa constrói, com metáforas e alegorias, uma atmosfera em que a casa deixa de ser apenas cenário para se tornar arquivo vivo das violências, silêncios e afetos que atravessam gerações.

A atriz angolana Rudmira Fula interpreta Raquel, mulher imigrante responsável pela limpeza da casa e peça fundamental para tensionar os diferentes atravessamentos da experiência negra diaspórica presentes na trama.

Ao abordar relações entre patroas e trabalhadoras domésticas dentro de uma mesma família negra, o filme propõe uma reflexão sobre os resquícios do sistema escravocrata ainda presentes nas relações sociais contemporâneas.

O longa também mobiliza debates sobre invisibilidade profissional, apropriação intelectual, solidão racial e o peso das heranças familiares. Em cena, o sobrenatural surge não como fuga da realidade, mas como manifestação concreta de memórias reprimidas.

Primeiro longa-metragem de Carol Rodrigues, “Criadas” dá continuidade à uma investigação em torno das subjetividades negras femininas, já presentes em curtas como “A Felicidade Delas” e “A Boneca e o Silêncio”.

Ao longo de oito anos de desenvolvimento, o projeto passou por laboratórios e mercados internacionais, como BrLab, Cine en Développement e Torino Film Lab. A força da sua escrita foi reconhecida pelo Prêmio Cabíria de Melhor Roteiro, pela seleção como finalista no FRAPA e pela indicação a Melhor Roteiro Original no Prêmio ABRA, da Associação Brasileira de Autores Roteiristas.

Com mais de 80% de profissionais negras e negros e maioria formada por mulheres e pessoas LGBTQIAP+, o filme buscou construir um processo menos hierárquico, aliado a uma política salarial horizontal e uma escala de trabalho fora da lógica tradicional de exaustão do audiovisual.