Mostra de Cinema China Brasil abre inscrições para jovens realizadores do RJ

Estão abertas, até 20 de agosto, as inscrições para o Concurso Jovem Cineasta, promovido pela V Mostra de Cinema China-Brasil, iniciativa da Cultural Bridge que busca incentivar novos talentos do audiovisual e fortalecer o intercâmbio cultural entre os dois países. Voltado para jovens de 18 a 29 anos, residentes no estado do Rio de Janeiro, o concurso convida os participantes a enviarem um curta-metragem inédito, de ficção, documentário ou animação, com duração entre 1 e 2 minutos, inspirado no tema “Ano de Relações Culturais China x Brasil”.

As inscrições e o regulamento podem ser acessados pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa1amDDJC3W97hWzN6ol7eKV8EST2gJZRh-beekuHDp_YSLQ/viewform.

Os participantes concorrerão ao Troféu Arara Azul e o grande vencedor também será premiado com um smartphone. Os destaques também terão seus filmes exibidos na plataforma de streaming e canal CB Mídia e garantirão uma vaga na turma do curso de formação audiovisual da próxima edição da mostra.

Idealizada por Arthur Chen, CEO da Cultural Bridge e empresário chinês nascido na província de Zhejiang, naturalizado brasileiro, a V Mostra de Cinema China Brasil tem como missão promover o intercâmbio cultural entre Brasil e China. O projeto difunde o cinema chinês para o público brasileiro, incentiva o licenciamento de obras dos dois países e estimula coproduções internacionais, consolidando-se como uma plataforma permanente de aproximação entre os mercados audiovisuais brasileiro e chinês.