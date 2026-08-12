Animação “Hacker Leonilia” é selecionada para o BISFF, na Índia

O curta-metragem de animação “Hacker Leonilia”, dirigido por Gustavo Fontele Dourado, foi selecionado para fazer parte da seleção oficial de animação do Bengaluru International Short Film Festival – BISFF, que vai acontecer entre os dias 13 a 16 de agosto, na cidade de Bengaluru, na Índia. O BISFF é um dos festivais de curtas-metragens mais prestigiados do mundo e é um festival qualificador para o Oscar, o único festival de curtas da Índia que possui essa qualificação para a estatueta. A seleção oficial de animação faz parte de uma das categorias qualificadoras para o Oscar ao lado da seleção oficial de ficção e também a de seleção de curtas da Índia. O festival deste ano contou com 3.340 filmes inscritos de mais de 100 países. O evento também acontece on-line exclusivamente para a Índia na plataforma do festival entre os dias 6 a 16 de agosto.

A história do curta se passa no futuro, onde uma hacker idosa e bordadeira precisa lidar com os seus problemas e usar as habilidades para escapar de um metaverso no futuro e combater uma distopia do pós-vida. A animação é baseada em Leonilia Ferreira, a avó do diretor. A obra conta com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, apoio do Sesc DF e é uma produção da Fontele Studios, que é do Distrito Federal.

“Hacker Leonilia” tem sido selecionado para vários festivais de cinema como a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e recebeu o prêmio de melhor filme pelo júri oficial da 17ª edição do LoboFest – Festival Internacional de Filmes. O filme também foi indicado ao Golden Camellia da Chongqing International Animation Film Week, que ocorreu na cidade de Chongqing, na China, e foi destaque do ano cultural Brasil-China.

O projeto também possui uma versão em longa-metragem que está em desenvolvimento e que conta com o patrocínio do Rumos Itaú Cultural. Gustavo também foi selecionado para integrar o Meet Them, programa de mercado voltado para produtores emergentes do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, onde o longa “Hacker Leonilia” foi apresentado para várias empresas internacionais e profissionais do cinema.

O curta é um dos filmes brasileiros selecionados para o festival, que também conta com a participação do brasileiro de “The Veil”, de Gabriel Motta.