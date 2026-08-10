Mostra de Cinema Indígena do Espírito Santo abre inscrições para curtas-metragens

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural do Espírito Santo, que será realizada entre os dias 13 e 15 de novembro, na Aldeia Tematika, em Santa Cruz, Aracruz. O evento reunirá produções audiovisuais de realizadores indígenas de diferentes regiões do país e propõe o cinema como espaço de valorização das narrativas, culturas e saberes dos povos originários.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 15 de agosto. Podem participar curtas-metragens de até 21 minutos, finalizados a partir de 2024, em qualquer gênero audiovisual, como ficção, documentário, animação, videoarte e experimental. As obras devem ter direção ou produção de profissionais indígenas que atuam no setor audiovisual.

Além da mostra competitiva, o Cinematoka contará com uma programação voltada à vivência étnico-cultural, incluindo oficinas, grafismo, artesanato, benzimento e outras atividades abertas ao público, promovendo o encontro entre diferentes comunidades e os conhecimentos dos povos indígenas.

Os filmes selecionados serão exibidos presencialmente na Aldeia Tematika e também integrarão uma mostra on-line, disponível por 30 dias na plataforma digital do festival. As produções concorrerão a premiações concedidas pelo júri técnico e pelo público.

A seleção será feita por uma comissão formada por profissionais do setor audiovisual, que avaliará critérios como originalidade, qualidade artística, técnica e potencial de comunicação.

As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário disponível na página oficial do Cinematoka no Instagram (@cinematoka). No perfil também está disponível o regulamento completo. O Cinematoka é idealizado e coordenado pela jornalista, fotógrafa e cineasta Karol Felicio e pela escritora, roteirista e editora Daniela Barreto Andolphi.

O Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural do Espírito Santo é uma realização da Tekoá Produções, com apoio da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo (Secult-ES).