Concurso Cine.Ema abre inscrições para alunos de escolas públicas

Estão abertas, até o dia 6 de setembro, as inscrições para o 7º Concurso Cine.Ema nas Escolas, na categoria Fotografia, que vai premiar estudantes da rede pública do Espírito Santo com um kit do festival e uma câmera digital. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.cineema.com.br/concurso2026. A iniciativa integra a programação do 12º Festival Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental.

Podem participar estudantes matriculados no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública capixaba. Os cinco primeiros colocados serão premiados com um kit Cine.Ema e uma câmera digital Mirrorless 4K. As fotografias podem ser feitas com câmeras profissionais, amadoras ou dispositivos móveis, em qualquer formato e resolução, desde que dialoguem com a temática ambiental. É preciso que os estudantes descrevam essa conexão no próprio formulário de inscrição.

Além de valorizar a produção artística dos estudantes, o concurso também reconhece o papel transformador dos professores: os cinco educadores que mobilizarem o maior número de inscrições válidas também serão premiados.

A iniciativa reforça uma das principais missões do Cine.Ema: aproximar o audiovisual das escolas públicas, democratizar o acesso à cultura e incentivar novos talentos.

Ao estimular estudantes a produzirem conteúdo autoral sobre questões ambientais, o projeto contribui para fortalecer a educação ambiental de forma prática, utilizando a linguagem da fotografia como ferramenta de expressão e transformação social.