Museu da Pessoa abre chamada para curta-metragens sobre envelhecimento criados a partir de histórias de vida

O Museu da Pessoa abriu as inscrições para a 6ª Mostra Audiovisual do Museu da Pessoa – EmVelhoSer. Pessoas de todo o Brasil poderão escolher uma entre 200 histórias de vida do acervo da instituição e transformá-la em um vídeo de até quatro minutos sobre o envelhecimento e as diferentes relações que construímos com o tempo.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 31 de agosto pelo site mostra.museudapessoa.org. Candidatos podem se inscrever individualmente ou em grupos e coletivos, independentemente de terem experiência profissional na área audiovisual. Menores de 18 anos também podem se inscrever, mediante autorização de um responsável. Ao todo, dez vídeos serão premiados com R$ 4 mil cada, somando R$ 40 mil em premiações.

Com a pergunta “Como nos relacionamos com o tempo?”, a proposta curatorial da edição de 2026 convida os participantes a refletirem sobre as diversas formas de envelhecer. As histórias selecionadas pelo Museu da Pessoa em seu acervo permanente abordam as marcas do tempo no corpo e na memória, os aprendizados acumulados ao longo da vida, as transformações pessoais e territoriais, o cotidiano, os afetos e a transmissão de saberes entre gerações.

As 200 entrevistas do acervo, todas registradas em vídeo, estão organizadas em três eixos curatoriais: “Tempo, memória e transformação”, “A vida como ela foi” e “Saberes”. Essa divisão busca facilitar a navegação pelo acervo, sem limitar a interpretação artística dos realizadores. Cada entrevista poderá ser escolhida por até quatro participantes, possibilitando a criação de diferentes leituras audiovisuais a partir de uma mesma história de vida.

Após escolher a entrevista, os participantes terão acesso ao depoimento na íntegra e à sua transcrição para desenvolver um vídeo com duração entre 90 segundos e quatro minutos. O material da entrevista deverá estar presente na obra, em áudio ou vídeo, mas poderá ser combinado com imagens, sons, animações e outros recursos criativos.

São três categorias possíveis para inscrição: “Livre”, aberta a qualquer pessoa residente no Brasil; “Novos Talentos”, destinada a participantes de até 25 anos; e “Criadores 60+”, uma das novidades desta edição, que busca reconhecer o protagonismo das pessoas mais velhas na criação audiovisual.

Serão premiados três trabalhos de cada categoria, escolhidos por um júri formado por convidados com atuação reconhecida no audiovisual e na temática da edição. Um décimo filme será selecionado por votação popular.

O prazo para a escolha das entrevistas termina em 31 de agosto ou quando forem atingidos 800 participantes associados às histórias disponíveis. Os vídeos poderão ser enviados até 15 de outubro. Já o anúncio dos vencedores e o lançamento da mostra acontecerão na segunda quinzena de novembro, em São Paulo, com transmissão pelo canal do Museu da Pessoa no YouTube.