Animage anuncia filmes selecionados e abre inscrições para sessões de pitching

O Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco, anunciou os filmes selecionados para a sua 16ª edição, que marca a estreia da Sessão Petrobras – Mostra Competitiva de Longas-Metragens, ao lado da tradicional competição dedicada aos curtas.

Ao todo, dez longas-metragens e 116 curtas nacionais e internacionais integram a programação competitiva do evento, que será realizado de 20 a 29 de novembro, no Recife. A seleção foi realizada entre 3.259 filmes inscritos de 108 países, reafirmando o Animage como um dos principais espaços de difusão da animação contemporânea na América Latina.

Com obras de 44 países, a seleção contempla diferentes técnicas e abordagens da animação contemporânea. Entre os destaques está “Tangles” (foto), primeiro longa de Leah Nelson, apresentado no Festival de Cannes de 2026 e elogiado pela crítica internacional por sua abordagem sensível do Alzheimer. “Dandelion’s Odyssey”, de Momoko Seto, encerrou a Semana da Crítica de Cannes em 2025, onde recebeu o Prêmio FIPRESCI; “Ghost Cat Anzu”, de Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita, teve sua estreia mundial na Quinzena dos Cineastas, em Cannes, em 2024; e o brasileiro “O Filho da Puta”, de Erica Maradona, Otto Guerra, Tania Anaya e Sávio Leite, integrou a mostra competitiva Contrechamp do Festival de Annecy de 2026 e integra a seleção do Festival de Ottawa.

Integram também a competição de longas “A Story About Fire”, de Wenyu Li; “Bouchra”, de Meriem Bennani e Orian Barki; “Decorado”, de Alberto Vázquez; “Endless Cookie”, de Seth Scriver e Peter Scriver; “Light Pillar”, de Zao Xu; e “Olívia and The Invisible Earthquake”, de Irene Iborra.

Os filmes concorrem a R$ 32 mil em prêmios, distribuídos entre as categorias de Melhor Longa, Melhor Curta, Melhor Curta Brasileiro e Melhor Curta Infantil. Os títulos disputam ainda o Troféu Petrobras de Escolha do Público e o Troféu Animage, concedido a trabalhos de destaque em diferentes categorias técnicas e artísticas.

A lista completa dos 116 curtas-metragens selecionados pode ser consultada no site animagefestival.com.

Junto ao anúncio dos selecionados, o festival abriu as inscrições para as Sessões de Pitching do Animage Conecta. Até 20 de agosto, realizadores, criadores, produtores independentes e empresas produtoras podem inscrever gratuitamente projetos de longas, curtas e séries que estejam em fase de desenvolvimento ou pré-produção. A iniciativa conecta projetos de animação ainda em desenvolvimento a profissionais e empresas do setor, como produtoras, estúdios, distribuidoras, canais, plataformas e potenciais financiadores. Podem participar projetos de qualquer país ou região e são aceitas diferentes técnicas e linguagens. Cada proponente poderá inscrever até dois projetos, com uma inscrição individual para cada proposta.

As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário disponível no site oficial do Animage, acompanhado de um dossiê digital do projeto. O resultado será divulgado em 31 de agosto.

As Sessões de Pitching serão realizadas presencialmente nos dias 21 e 22 de novembro, durante o Animage Conecta. Os selecionados também poderão participar de atividades preparatórias e treinamentos para o aperfeiçoamento de seus pitchings.