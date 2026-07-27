Festival de Gramado promove 1º Encontro Internacional de Cidades para discutir desenvolvimento e econômico e economia criativa

Foto: Maria Fernanda Galeano Rojo, Secretária de Desenvolvimento Econômico de Medellín

O Festival de Cinema de Gramado, que realiza sua 54ª edição entre os dias 12 e 22 de agosto, amplia sua agenda voltada ao mercado audiovisual e à economia criativa com a 10ª edição do Conexões Gramado Film Market (CGFM), que tem coordenação de Ralfe Cardoso. Criado para fortalecer a indústria audiovisual brasileira, o mercado passa a ampliar, nesta edição, sua articulação com gestoras e gestores públicos municipais, reforçando o papel da economia criativa — em especial do audiovisual — como vetor de desenvolvimento econômico local. Turismo, cultura, inovação, geração de oportunidades e projeção das cidades serão destaque nos debates.

Como parte dessa programação, será realizado, entre os dias 12 e 14 de agosto, no Hotel Serra Azul, em Gramado, o 1º Encontro Internacional de Cidades. A iniciativa reunirá prefeitas, prefeitos, secretárias e secretários municipais, e gestores públicos, além de instituições brasileiras e organismos ibero-americanos, para promover a troca de experiências sobre políticas públicas, economia criativa, desenvolvimento territorial e fortalecimento do audiovisual.

Um dos destaques da programação será o painel dedicado à cidade de Medellín, com a participação de Maria Fernanda Galeano Rojo, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, e de Karla Valderrama, coordenadora da Comissão Fílmica local. As convidadas apresentarão a experiência da cidade colombiana em transformação urbana, inovação, atração de produções audiovisuais e desenvolvimento econômico e social a partir da economia criativa.

O credenciamento para o 1º Encontro Internacional de Cidades está aberto e deve ser realizado online. Com vagas limitadas, a iniciativa é voltada preferencialmente a gestoras e gestores públicos, mas também poderá receber demais servidores e profissionais interessados, conforme a disponibilidade. Cada município poderá inscrever mais de um representante, desde que seja realizada apenas uma inscrição por CPF.

O credenciamento está aberto neste site com inscrição no valor de R$ 590,00. A vaga é confirmada após o preenchimento do formulário e a efetivação do pagamento. A inscrição garante a participação em todas as atividades do encontro e o acesso às dependências do Festival de Cinema de Gramado, com exceção das áreas restritas às equipes de trabalho e das sessões das mostras competitivas. As despesas com transporte aéreo, hospedagem e alimentação ficarão a cargo de cada participante. O regulamento está disponível também no site.