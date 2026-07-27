Laboratório Franco-Brasileiro de Roteiros prorrogou as inscrições para projetos de série

O Laboratório Franco-Brasileiro de Roteiros, uma iniciativa do Festival de Cinema Francês do Brasil, prorrogou as inscrições exclusivamente para projetos de série. O novo prazo de inscrição agora é até 31 de julho.

Os projetos selecionados participarão de uma semana de encontros intensivos com roteiristas e professores franceses, em um ambiente de intercâmbio, desenvolvimento e acompanhamento criativo.

Por meio deste formulário de inscrição, está disponível o regulamento completo com todas as informações. Dúvidas podem ser enviadas para o email lab@bonfilm.com.br.

O laboratório acontecerá de 26 a 30 de outubro, no Rio de Janeiro, e é destinado a roteiristas, diretores e produtores que desejam desenvolver seus projetos de séries.