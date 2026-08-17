FAM 30 anos divulga programação oficial

Foto: “Virtuosas”, de Cíntia Domit Bittar

A programação do 30º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 30 anos reúne 46 filmes de nove países, lançamentos de livros, o Projeto Rally Panvision – edição Floripa 2026 e o 10º Encontro de Coprodução do Mercosul, edição Ibero-América, entre outras atividades. O festival será realizado de 3 a 9 de setembro, no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), em Florianópolis (SC), com sessões gratuitas e uma programação voltada ao público, realizadores e profissionais do setor audiovisual.

A edição histórica de 30 anos contará com sete mostras competitivas que concorrem ao Troféu Panvision de Melhor Filme, nas categorias Júri Oficial, Júri Especial de Imprensa e Júri Popular: Mostra Curtas, com 10 filmes; Mostra Curtas Catarinenses, com cinco; Mostra Longas, com seis; Mostra Infantojuvenil, com seis; Mostra On-line, com cinco; e Mostra Videoclipes, também com cinco filmes. O Projeto Rally Panvision completa a programação competitiva com os filmes produzidos durante a atividade no festival.

Nove produções convidadas também integram a programação do FAM 30 anos. Entre elas está o filme de abertura, além de três obras que serão exibidas em sessões seguidas de debates no Conversas FAM de Cinema. A programação on-line terá ainda cinco filmes na Mostra ICPlay, realizada em parceria com o Itaú Cultural Play, ampliando o alcance das produções selecionadas para espectadores de todo o país durante um mês.

Entre as obras, 10 têm estreia mundial durante o FAM, três na América Latina, quatro no Brasil e 19 filmes serão exibidos pela primeira vez em Santa Catarina. A produção audiovisual catarinense ganha destaque na seleção competitiva, com nove filmes de quatro regiões do estado: Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Sul e Norte. Ao todo, seis municípios estão representados. Florianópolis participa com dois filmes, enquanto Rancho Queimado, Itajaí, Imbituba, São Francisco do Sul e Porto Belo completam a presença catarinense na seleção.

A abertura oficial do FAM 2026 será realizada no dia 3 de setembro, às 17h, com a presença de convidados, autoridades, produtores, realizadores, equipe do festival e público. Na sequência, será exibido o filme convidado “Virtuosas”, ficção catarinense dirigida por Cíntia Domit Bittar, com Bruna Linzmeyer no elenco.

Às 20h, a programação segue com a exibição da primeira sessão da Mostra competitiva Longa, com a obra “Un Futuro Brillante”, de Lucía Garibaldi. A coprodução de ficção do Uruguai, Alemanha e Argentina contra a história de Elisa, uma das últimas jovens escolhidas para ir ao Norte, uma espécie de terra prometida onde a história está sendo feita. Todos ao seu redor, inclusive sua querida mãe, aguardam sua partida com entusiasmo. Mas logo Elisa percebe que não quer partir e que simplesmente dizer isso não é suficiente.

A programação on-line começa também na quinta-feira, 3 de setembro. A partir das 9h os filmes convidados da Mostra ICPlay estarão disponíveis até o dia 4 de outubro, no site Itaú Cultural Play. Já os filmes da Mostra Competitiva On-line estarão disponíveis no canal FamdeTodos no YouTube, entre os dias 4 e 9 de setembro. Ao longo do festival, o FAM 30 anos terá sessões diárias às 15h, 18h e 20h. Nos dias 8 e 9 de setembro, a Mostra Infantojuvenil terá também sessões às 9h, destinadas exclusivamente às escolas previamente agendadas.

O encerramento do FAM 30 anos será realizado no dia 9 de setembro, às 19h, noite marcada pela cerimônia de premiação das mostras competitivas, com a entrega dos Troféus Panvision aos filmes vencedores escolhidos pelos júris Oficial e Popular.

Todas as sessões do FAM 2026 são gratuitas. A programação contará com recursos de acessibilidade que variam conforme a sessão, incluindo Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE), Audiodescrição e Libras em tela, ampliando o acesso do público à programação do festival.

A programação completa do FAM 2026 pode ser conferida no site www.famdetodos.com.br.