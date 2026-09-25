“90 Decibéis”, de Fellipe Barbosa, estreia na TV Globo, no Tela Quente

Foto © Helena Barreto

Depois de uma trajetória por festivais no Brasil e no exterior, “90 Decibéis”, de Fellipe Barbosa, estreia na segunda-feira (28/09), na TV Globo, no Tela Quente. O novo longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo é protagonizado por Benedita Casé Zerbini, atriz surda oralizada que faz seu primeiro trabalho como atriz, e tem roteiro de Julia Spadaccini, que também é surda e partiu de vivências pessoais para construir a história de Ana, uma advogada que descobre que a perda auditiva que vinha percebendo irá evoluir até a surdez profunda. O longa tem produção de Mauricio Quaresma.

Assim como a protagonista, Julia foi diagnosticada já na vida adulta com perda auditiva bilateral progressiva. A experiência da roteirista atravessa a criação da personagem, ainda que Ana tenha uma trajetória própria.

Na trama, Ana é uma advogada bem-sucedida e mãe de Theo (Bernardo Thalhofe), de sete anos. Depois de sofrer um acidente de trânsito com o filho no carro, ela percebe que a dificuldade para ouvir, que já vinha notando há algum tempo, está se intensificando. Uma audiometria confirma que Ana tem uma doença degenerativa dos cílios dos ouvidos e que a perda auditiva irá progredir até que ela consiga ouvir apenas sons a partir de 90 decibéis, caminhando, portanto, para a surdez profunda. Diante da recomendação médica para começar a usar aparelhos auditivos, sua primeira reação é de negação, até compreender que terá de se adaptar não apenas aos dispositivos, mas a uma nova forma de se relacionar consigo mesma e com o mundo ao redor.

Essa mudança também atravessa sua carreira. Ao perder o emprego, Ana se depara com o capacitismo no mercado de trabalho e com as barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência. É quando consegue uma oportunidade em um posto acessível, onde passa a conviver com uma nova equipe e encontra um espaço que amplia sua percepção sobre a própria identidade. Nesse ambiente, aproxima-se especialmente de Regininha (Andrea Neves) e Yara (Haonê Thinar), constrói novas amizades, vive um novo amor e começa a enxergar outros caminhos para a vida.

Com cerca de 70% do elenco formado por pessoas com deficiência, “90 Decibéis” reúne ainda Maurício Destri, Stefano Carta, Pedro Neschling, Bukassa Kabengele, Cleber Tolini, Pedro Fernandes e Jadson Abraão, além de participações especiais de Isabel Filardis, Bel Kutner, Amaury Lorenzo, Yohama Eshima, Pedro Henrique França e Luciano Mallmann. Antes de chegar à TV Globo, o longa iniciou sua trajetória internacional no Festival do Cinema Brasileiro de Paris, onde teve sua primeira exibição, passou pelo 27º Festival do Rio, na mostra Première Brasil Hors Concours, e foi finalista do New York Festivals TV & Films Awards 2026.

“90 Decibéis” tem produção executiva de Raphael Cavaco e a supervisão artística de José Luiz Villamarim.