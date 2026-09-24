“Hotel Amor”, comédia com Marcelo Adnet, estreia nesta quinta

Marcelo Adnet interpreta uma versão de si mesmo em “Hotel Amor”, coprodução Brasil-Portugal, dirigida pelo brasileiro Hermano Moreira. Distribuído pela Imovision, o filme chega aos cinemas nesta quinta-feira, 24 de setembro. Rodada quase inteiramente em plano-sequência, a comédia acompanha Catarina (Jessica Athayde), gerente workaholic de um tradicional hotel em Lisboa, que vê a rotina virar de cabeça para baixo quando o empreendimento é vendido. Pressionada a provar seu valor à nova administração, ela precisa dar conta de uma equipe imprevisível, hóspedes excêntricos e um fantasma do passado que volta para bagunçar ainda mais os corredores.

O ponto de partida do filme veio de uma experiência real de Hermano Moreira, cineasta com carreira construída entre Brasil e Portugal. Em vez de recorrer à montagem tradicional, Moreira preferiu posicionar a câmera como um voyeur e manter o espectador dentro do hotel, acompanhando o ritmo dos funcionários em tempo real.

Nesse cenário, Adnet vive um comediante brasileiro que desembarca em Lisboa para apresentar seu stand-up, e acaba hospedado justamente onde tudo sai do controle. Completam o elenco Júlia Palha, Margarida Corceiro, Francisco Froes, Vera Moura, Lucas Dutra, Lucas Sampaio, Igor Regalla, Cléo Malulo e Raquel Tillo.