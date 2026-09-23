Protagonizado por Rodrigo Sant’Anna, “Socorro! Minha Babá Tirou Férias” estreia no Telecine

Foto © Léo Rosário

“Socorro! Minha Babá Tirou Férias!”, nova comédia do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, criada e estrelada por Rodrigo Sant’Anna, estreia sexta-feira, dia 25 de setembro, no catálogo do Telecine, disponível via Globoplay, Prime Video e operadoras. Na TV, o longa vai ao ar no Telecine Premium, no sábado (26), às 22h, e no Telecine Pipoca, no domingo (27), às 20h.

Interpretando diferentes personagens ao longo da história, Sant’Anna dá vida à babá Socorro e à patroa Helena, uma mãe completamente dependente da funcionária, que vê sua rotina virar de cabeça para baixo quando Socorro decide tirar férias. O filme tem direção de Cris D’Amato e roteiro de Rodrigo Sant’Anna, Marcelo Gonçalves e Sabrina Garcia, com produção de Érika da Matta, produção executiva de Betina Paulon e supervisão artística de Patrícia Pedrosa.

Na trama, Helena (Rodrigo Sant’Anna) é uma engenheira automotiva workaholic que tenta equilibrar uma carreira exigente com a criação dos filhos Pedro (Don Estarneck) e Enzo (Ravi Welsh), embora, na prática, seja Socorro (Rodrigo Sant’Anna) quem conduza de perto a rotina das crianças. Exausta com o ritmo da casa e em débito com a própria filha, Socorro decide reivindicar suas férias para a patroa, que, por sua vez, almeja uma promoção no escritório. Sem a pessoa em quem sempre se apoiou para dar conta dos filhos, Helena tenta manter a vida profissional funcionando e evitar que a casa e a sua vida mergulhem de vez no caos. Para isso, precisa recorrer ao ausente e imaturo ex-marido Maurício (Dudu Azevedo), e à mãe Celita (Solange Couto), uma hippie excêntrica.

O contraste entre Helena e Socorro está no centro da comédia e também tem origem na própria história de Rodrigo Sant’Anna, que foi criado pela mãe biológica e pela madrinha, responsável por cuidar dele enquanto a mãe trabalhava. A vivência inspirou a relação entre as duas personagens e o olhar do filme para o espaço que cuidadoras podem ocupar dentro das famílias.

O elenco da comédia reúne ainda Guilherme Fontes, Lola Fanucchi e Luellem de Castro, além da participação especial de Angélica.