Estreia o thriller psicológico “Precisamos Falar”, de Pedro Waddington e Rebeca Diniz

Foto © Laura Campanella e Rachel Tanugi

“Precisamos Falar”, dirigido por Pedro Waddington e Rebeca Diniz, conta o drama de dois casais divididos entre proteger os filhos ou entregá-los à Justiça. O longa-metragem, produzido pela Conspiração, em coprodução com a Globo Filmes e distribuição da Sony Pictures e Conspiração, é protagonizado por Marjorie Estiano, Alexandre Nero, Hermila Guedes e Emílio de Mello. Completam o elenco Thiago Voltolini, Cauê Campos, Guilherme Cabral e Julia Svacinna.

O thriller psicológico, uma adaptação do best-seller internacional “O Jantar”, do autor holandês Herman Koch, chega aos cinemas de todo o Brasil, em 24 de setembro.

O longa, que teve sessões no Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, além de representar o Brasil no Festival de Biarritz (França), Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (Cuba, com Menção Honrosa) e Festival de Huelva de Cinema Ibero-Americano (Espanha), tem roteiro assinado por Sérgio Goldenberg, com supervisão de George Moura. A produção é de Andrucha Waddington e Leonardo M. Barros, com produção executiva de Renata Brandão, Tania Pacheco e Mariana Vianna. Guel Arraes assina como produtor associado.

A trama acompanha dois casais de classe média alta, Sandra (Marjorie Estiano) e Paulo (Alexandre Nero) e Celso (Emílio de Mello) e Anna (Hermila Guedes), que se surpreendem com um crime cruel: os filhos adolescentes, na volta de uma festa, causam a morte de uma mulher que dormia em um caixa eletrônico. Sentimentos semelhantes e reações opostas tomam conta das duas famílias. As imagens da câmera de segurança do banco não permitem a identificação dos assassinos, mas o caso tem enorme repercussão e os pais acabam descobrindo que seus filhos são os culpados. Nem todos os adultos estão dispostos a revelar à polícia o que aconteceu. A partir daí, surge a grande questão: até onde os pais podem ir para proteger aqueles que amam?