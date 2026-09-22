Banda Blitz ganhará filme produzido pela Elo Studios e Viralata

Foto: Evandro Mesquita © Aderi Costa

A Elo Studios e a produtora Viralata estão desenvolvendo, em coprodução, um longa-metragem de ficção inspirado na trajetória da banda Blitz. O projeto terá direção de Paulo Fontenelle, que também dirigiu o documentário “Blitz, o Filme”, e roteiro assinado por L.G. Bayão e Evandro Mesquita. A história revisita a efervescência cultural do Rio de Janeiro no início dos anos 1980 para contar como uma mistura de teatro, rock, humor e espírito coletivo que deu origem a um fenômeno nacional.

A narrativa começa em Ipanema, em 1981. Diante da interrupção das atividades do grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, o jovem Evandro Mesquita se vê sem trabalho e com o futuro em aberto. Uma oportunidade inesperada de realizar um show o leva a reunir o amigo e parceiro musical Ricardo Barreto e um grupo de músicos em torno de canções que desafiam as convenções da época. Entre letras faladas, personagens bem-humorados e apresentações que aproximam palco e plateia, nasce a Blitz.

À frente da direção, Paulo Fontenelle retoma o universo que investigou em “Blitz, o Filme”, documentário produzido pela Viralata e apresentado no Festival do Rio de 2019.

No centro da narrativa está a amizade entre Evandro e Barreto. A cumplicidade que impulsiona a criação da banda é colocada à prova à medida que o sucesso traz novas exigências, disputas de reconhecimento e pressões sobre a vida de seus integrantes. A trajetória de Patricya Travassos, parceira criativa na concepção dos shows e na construção da linguagem teatral do grupo, também integra a história.

Com humor, emoção e uma narrativa intensamente musical, o longa propõe um olhar sobre os encontros que tornaram a Blitz possível e as transformações provocadas pela fama. O Rio de Janeiro participa dessa construção como espaço de convivência e invenção, onde praia, teatro e música se encontram para dar forma a uma expressão singular da cultura brasileira.

O projeto está em fase de desenvolvimento.