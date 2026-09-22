“Papaya”, animação brasileira selecionada para o Festival de Berlim, chega aos cinemas

A animação “Papaya”, primeiro longa-metragem da cineasta Priscilla Kellen, chega aos cinemas brasileiros em 24 de setembro. Primeira animação brasileira selecionada para o Festival de Berlim, o filme tem distribuição da Cajuína Audiovisual e da Sessão Vitrine Petrobras.

O longa, ultracolorido, acompanha uma pequena semente de mamão apaixonada pela ideia de voar, que precisa seguir em movimento para evitar criar raízes. Ao longo da jornada, porém, a semente descobre a força transformadora de suas raízes, capazes de conectar vidas por caminhos profundos e misteriosos e de provocar uma verdadeira revolução em seu mundo.

Com produção da Boulevard Filmes, em coprodução com Birdo Studio, Priscilla Kellen e Alê Abreu (diretor de “O Menino e o Mundo”, animação brasileira indicada ao Oscar em 2016), “Papaya” foi realizado ao longo de sete anos e propõe uma experiência sensorial e simbólica sobre o nascer, crescer e descobrir o mundo a partir do ponto de vista de alguém minúsculo desenvolvendo suas potencialidades.

Sem diálogos em seus 74 minutos de duração, a animação mistura formas bidimensionais, colagens e uma paleta visual inspirada em grafismos latino-americanos e nas obras “paper-cutout” do pintor francês Henri Matisse, estilo que, ao longo da produção, Priscilla passou a definir como “tropicalismo pós-apocalíptico”.

O filme, que tem trilha sonora assinada por Talita Del Collado, integrante do Trio Manaflor, e participação da cantora Tulipa Ruiz, passou por uma longa etapa de desenvolvimento de animatic, com construção de cenas, ambientações sonoras e movimentos visuais que evitam o didatismo.

A primeira exibição de “Papaya” aconteceu em setembro de 2025, no Festival de Brasília, como parte da mostra Festivalzinho. O longa também passou pela Première Brasil do Festival do Rio 2025, pela 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, pela Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, integrando a programação da 2ª Mostrinha, além de exibição especial na COP30, em Belém e de sessões na Mostra de Cinema de Tiradentes, Cine OP e do Olhar de Cinema de Curitiba, em junho deste ano.

“Papaya” também foi o primeiro longa-metragem de animação do país a integrar a competitiva mostra Generation KPlus no Festival de Berlim de 2026. Representado internacionalmente pela Best Friend Forever, empresa de vendas sediada em Bruxelas, o filme já garantiu distribuição comercial em 11 países, incluindo Alemanha, Portugal, México, Líbano e França, este último com distribuição a cargo da Gebeka Films, responsável pelos lançamento “Kirikou e a Feiticeira” (Michel Ocelot), “Meu Amigo Totoro” (Hayao Miyazaki) e “Minha Vida de Abobrinha” (Claude Barras).

“Papaya” passou ainda por mais de dez festivais internacionais, incluindo o New York International Children’s Film Festival (Estados Unidos), o Anima (Bélgica), o Festival de Xangai (China) e o Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires – BAFICI (Argentina). A animação também está confirmada em outros 15 festivais espalhados por quatro continentes, com exibições programadas para o decorrer de 2026.

O filme conta com o patrocínio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC) e da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, por meio da Spcine.