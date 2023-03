“Um Lobo entre os Cisnes” acaba de ter as filmagens finalizadas em Paris

Coprodução Globo Filmes e produção TvZero, “Um Lobo entre os Cisnes”, longa inspirado na história do bailarino Thiago Soares, acaba de ter as filmagens finalizadas em Paris. O protagonista Matheus Abreu (“Hoje Eu Quero Voltar Sozinho” e “Dois Irmãos”), que está no ar na novela “Vai na Fé” da TV Globo, e o elenco local rodaram as cenas nas ruas parisienses, além de pontos turísticos como a Pont Neuf, Pont des Arts e Ponte de Birk Hakeim. O famoso monumento Ópera Garnier também foi uma das locações do longa-metragem.

O filme também é estrelado pelo ator argentino Darío Grandinetti (“Fale com Ela”, de Pedro Almodóvar), que, em janeiro, passou um período no Rio de Janeiro para rodar as cenas do filme no histórico Theatro Municipal. Dirigido por Marcos Schechtman e Helena Varvaki, “Um Lobo entre os Cisnes” acompanha a trajetória de Thiago Soares, um garoto pobre criado no subúrbio carioca, que descobre o Hip Hop na adolescência. Ele entra para o Ballet tardiamente, aos quinze anos, e se torna uma estrela internacional. Aos 40 anos, Thiago Soares é diretor artístico do Ballet de Monterrey, no México, e já foi o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.

Com distribuição da Vitrine Filmes, o filme tem previsão de lançamento até o primeiro semestre de 2024.